Chrysler Building to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Nowym Jorku, wielu uważa go też za jeden z najpiękniejszych drapaczy chmur na świecie. Architektoniczna ikona Wielkiego Jabłka, która za pięć lat będzie świętować setną rocznicę swojego powstania, czeka na nowego nabywcę. Kto przejmie jeden z symboli Nowego Jorku?

Nowy Jork: Chrysler Building na sprzedaż

Znajdujący się na skrzyżowaniu 42 Ulicy i Lexington Avenue na nowojorskim Manhattanie wieżowiec Chrysler Building to od prawie stu lat niekwestionowana ikona Nowego Jorku. Licząca 319 metrów perła stylu art déco „zagrała” w niezliczonej ilości filmów i teledysków i na stałe wpisała się w zachodnią popkulturę jako jeden z symboli sukcesu amerykańskiej gospodarki.

W zwieńczonym charakterystycznymi stalowymi gargulcami wieżowcu swoje siedziby ma wiele renomowanych firm, mieszczą się tu też luksusowe apartamenty. Niestety, kondycja budynku od szeregu lat jest alarmująco zła.

Chrysler Building potrzebuje pilnego remontu. Nowojorskie media cytują relacje najemców powierzchni w wieżowcu, że w budynku pękają ściany, lęgną się szczury, powtarzają się też awarie kanalizacji i wind.

Chrysler Building jest jednym z najbardziej charakterystycznych wieżowców Nowego Jorku. Foto: Jeenah Moon/Bloomberg

Niebawem powinniśmy nowego właściciela ikonicznego obiektu, który podejmie się remontu Chrysler Building. Budynek, wystawiony na sprzedaż, może zmienić właściciela, choć kulisy procesu zmiany właściciela są skomplikowane.

Tłem dla tej informacji jest finał kilkuletniej prawnej batalii. Po jednej stronie stała dzierżawiąca wieżowiec firma deweloperska RFR Holding, a po drugiej – Cooper Union, czyli właściciel terenu, na którym stoi budynek.

Firma Cooper Union w swoim pozwie stwierdziła, że RFR Holding nie płacił jej czynszu od czerwca 2024 roku. Sąd wydał więc nakaz zerwania umowy najmu z RFR i zapłacenie Cooper Union długu w wysokości ponad 21 milionów dolarów.

Zabytkowy hol wieżowca Chrysler Building. Foto: Eilon Paz/Bloomberg

Ogłoszenie dotyczące dzierżawy Chrysler Building wystawiono pierwszy raz od 2019 roku, kiedy budynek przeszedł w ręce RFR Holding i Signa Holding. Zadanie znalezienia nowego dzierżawcy Cooper Union zleciła znanej, działającej na rynku nieruchomości firmie Savills.

Cena Chrysler Building pozostaje tajemnicą. Wiadomo jednak, że potencjalny nabywca będzie musiał dysponować setkami milionów dolarów na zakup, renowację i opłaty.

Z informacji między innymi Bloomberga wynika, że nowym właścicielem wieżowca Chrysler Building stanie się firma Tishman Speyer, do której słynny budynek należał w latach 1998-2008.

Obecna skomplikowana sytuacja właścicielska wokół Chrysler Building jest związana z bankructwem austriackiego potentata na rynku nieruchomości, firmy Signa Holding, która była współwłaścicielem nowojorskiego wieżowca. Odkupił go partner Signy w tej inwestycji, firma RFR Holding.

Chrysler Building: architektoniczna ikona Nowego Jorku

Budowa liczącego 77 pięter Chrysler Building rozpoczęła się w 1928 roku, a zakończyła – w 1930, a więc w czasach wielkiego kryzysu ekonomicznego. Wbrew negatywnym tendencjom Nowy Jork był wtedy ogromnym placem budowy, na którym zaczęły wyrastać najbardziej ikoniczne drapacze chmur.

Fundatorem wieżowca był Walter P. Chrysler, amerykański przedsiębiorca stojący na czele rosnącego motoryzacyjnego imperium. Podziw budziła zarówno skala budynku, jak i elegancka architektura w stylu art déco według projektu Williama Van Alena. Budynek błyszczał w słońcu – to efekt zastosowania paneli ze stali szlachetnej. Symbolem stały się też ozdoby nawiązujące do elementów wykorzystywanych w samochodach Chryslera.

Jeden z detali budynku. Foto: Jason Eppink, CC BY 2.0, Wikimedia Commons

Chrysler Building był pierwszym na świecie wieżowcem o wysokości ponad 300 metrów. Tytuł ten odebrał mu dość szybko, bo w 1931 roku liczący 381 metrów nowojorski budynek Empire State Building. Obecnie obiekt wypadł już poza pierwszą dziesiątkę najwyższych wieżowców Nowego Jorku. Nadal jednak uznawany jest za najwyższy na świecie budynek ceglany.

Firma Chrysler wyniosła się z tego budynku w latach 50., ale obiekt zdążył już stać się jednym z symboli Nowego Jorku i zachował do dzisiaj oryginalną nazwę Chrysler Building.

Chrysler Building prezentuje się niezwykle efektownie po zmroku. Foto: Eric Salard, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons

Firma RFR Holding wykupiła prawo do dzierżawy Chrysler Building w 2019 roku za 151 milionów dolarów, czyli niewielką część z 800 milionów, którą 11 lat wcześniej zapłaciła za budynek firma Dhabi Investment Council. Tak „okazyjna” cena wynikała z konieczności płacenia bardzo wysokiego rocznego czynszu na poziomie 32 milionów dolarów, a także z pogarszającego się stanu budynku. Początkowo firma RFR planowała wyremontować wieżowiec. Koszty związane z dzierżawą okazały się jednak zbyt wysokie.