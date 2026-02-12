Oprócz mieszkań z widokiem na szczyt Matterhorn i okoliczne góry wieżowiec Lina Peak miałby też mieścić ośrodek kultury i rekreacji z ogólnodostępnym centrum spa i wellness oraz basenem. W projekcie przewidziano nawet wydzielenie domu spokojnej starości w wieżowcu.

Julen poinformował, że stał się właścicielem działki pod budowę proponowanego wieżowca u stóp Matterhornu. Teraz stara się przekonać okolicznych mieszkańców do swojego projektu. W tym celu rozpoczął kampanię PR-ową promującą swoje przedsięwzięcie.

Szwajcar, poprzez media społecznościowe, zachwala korzyści, które przyniosłaby budowa proponowanego przez niego wieżowca. Organizuje też spotkania z okolicznymi mieszkańcami, uruchomił również podcast, w którym opowiada o szczegółach swojej koncepcji.

Lina Peak w Zermatt: Projektant o zaletach drapacza chmur w Alpach

Jak poinformował Julen, propozycja otrzymała pozytywną opinię geologa, co potwierdza wykonalność przedsięwzięcia. Projekt Szwajcara budzi jednak coraz większe zainteresowanie i spore emocje. Część komentatorów twierdzi, że budowa wieżowca to dobry sposób na rozwiązanie problemów z dostępnością lokali dla mieszkańców, a także bazy noclegowej dla turystów przyjeżdżających w okolice miasta Zermatt. Inni jednak zwracają uwagę, że w przypadku luksusowego wieżowca o przystępności cenowej mieszkań nie może być mowy.

Zdaniem przeciwników projektu budowa takiego giganta jak Lina Peak w sercu Alp szwajcarskich to pierwszy krok do nadmiernego rozwoju kurortu, który z czasem zatraci swój kameralny klimat. Pojawiły się też komentarze, że wieżowiec stanowi zbyt dużą ingerencję w krajobraz doliny, w której ma stanąć.

Samemu Julenowi niektórzy zarzucają chęć zarobienia na kolejnej luksusowej nieruchomości (biznesmen prowadzi wraz z rodziną hotel, restaurację i kompleks luksusowych domków pod wynajem). Jeden komentator porównał nawet wieżowiec do wieży Orthank – siedziby złowrogiego czarodzieja Sarumana z uniwersum Tolkiena.