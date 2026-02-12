Lina Peak ma liczyć 65 pięter, oferując mieszkańcom widok na Matterhorn oraz inne alpejskie szczyty.
Alpy kojarzą się z idyllicznymi krajobrazami, których nieodłącznym elementem są tradycyjne alpejskie domki. Pomysł szwajcarskiego przedsiębiorcy Heinza Julena, by w dolinie Mattertal, z której rozpościera się widok na Matterhorn, wywołał poruszenie i kontrowersje. To jednak nie zraziło Szwajcara do promowania przedsięwzięcia. Julen ruszył z kampanią, która ma pomóc przekonać mieszkańców okolicy do budowy w sercu Alp drapacza chmur wyższego niż warszawski Pałac Kultury.
Lina Peak to nazwa liczącego 65 pięter wieżowca, który miałby stanąć około 800 metrów od wjazdu do znanego alpejskiego kurortu narciarskiego Zermatt w Szwajcarii. Tego przynajmniej chciałby Heinz Julen – pomysłodawca projektu.
Gdyby powstał, Lina Peak byłby najwyższym budynkiem w Szwajcarii. Wieżowiec mieściłby ponad 500 apartamentów, z czego połowę mają stanowić przystępne cenowo lokale, zaś druga połowa – w górnej części budynku – trafiłaby na otwarty rynek. Jak zapewnia Julen, ceny mieszkań rosłyby maksymalnie o dwa proc. rocznie, co miałoby zapobiegać bańce spekulacyjnej, jaka ma obecnie miejsce w regionie.
„Pionowa wioska”, jak określił Lina Peak Julen, stanowi jego zdaniem odpowiedź na rosnący w alpejskich kurortach problem, polegający na braku miejsc na nowe budynki mieszkaniowe, rekreacyjne i bazę noclegową dla turystów. Zjawisko dotyczy również Zermatt, gdzie w sezonie zimowym liczba mieszkańców wzrasta z sześciu do 40 tysięcy.
Oprócz mieszkań z widokiem na szczyt Matterhorn i okoliczne góry wieżowiec Lina Peak miałby też mieścić ośrodek kultury i rekreacji z ogólnodostępnym centrum spa i wellness oraz basenem. W projekcie przewidziano nawet wydzielenie domu spokojnej starości w wieżowcu.
Julen poinformował, że stał się właścicielem działki pod budowę proponowanego wieżowca u stóp Matterhornu. Teraz stara się przekonać okolicznych mieszkańców do swojego projektu. W tym celu rozpoczął kampanię PR-ową promującą swoje przedsięwzięcie.
Szwajcar, poprzez media społecznościowe, zachwala korzyści, które przyniosłaby budowa proponowanego przez niego wieżowca. Organizuje też spotkania z okolicznymi mieszkańcami, uruchomił również podcast, w którym opowiada o szczegółach swojej koncepcji.
Jak poinformował Julen, propozycja otrzymała pozytywną opinię geologa, co potwierdza wykonalność przedsięwzięcia. Projekt Szwajcara budzi jednak coraz większe zainteresowanie i spore emocje. Część komentatorów twierdzi, że budowa wieżowca to dobry sposób na rozwiązanie problemów z dostępnością lokali dla mieszkańców, a także bazy noclegowej dla turystów przyjeżdżających w okolice miasta Zermatt. Inni jednak zwracają uwagę, że w przypadku luksusowego wieżowca o przystępności cenowej mieszkań nie może być mowy.
Zdaniem przeciwników projektu budowa takiego giganta jak Lina Peak w sercu Alp szwajcarskich to pierwszy krok do nadmiernego rozwoju kurortu, który z czasem zatraci swój kameralny klimat. Pojawiły się też komentarze, że wieżowiec stanowi zbyt dużą ingerencję w krajobraz doliny, w której ma stanąć.
Samemu Julenowi niektórzy zarzucają chęć zarobienia na kolejnej luksusowej nieruchomości (biznesmen prowadzi wraz z rodziną hotel, restaurację i kompleks luksusowych domków pod wynajem). Jeden komentator porównał nawet wieżowiec do wieży Orthank – siedziby złowrogiego czarodzieja Sarumana z uniwersum Tolkiena.
