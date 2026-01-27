4 Design Days 2026: Podsumowanie dekady i spojrzenie w przyszłość

Aktualizacja: 27.01.2026 17:12 Publikacja: 27.01.2026 14:41
Podczas 4 Design Days wręczono także nagrody w konkursie Property Design Awards.
4 Design Days, event odbywający się w dniach 21-23 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, potwierdził swoją pozycję jednego z najważniejszych wydarzeń dla branży architektury i designu w Polsce.
W 4 Design Days wzięło udział wielu czołowych architektów i projektantów z Polski i ze świata, a także cenionych ekspertów, deweloperów, inwestorów, producentów oraz przedstawicieli władz samorządowych. W katowickim MCK debatowano, dzielono się wiedzą, w dyskusjach poszukiwano rozwiązań ważnych wyzwań dla branży architektury i designu.
Głównym motywem tegorocznej, 10. edycji 4 Design Days było hasło dialogu – między różnymi dziedzinami projektowania, między biznesem a samorządem, a także pomiędzy przeszłością a przyszłością miejskich przestrzeni. Program ułożono tak, by wspólnie można było poszukiwać odpowiedzi na pytania o to, jak projektować w sposób odpowiedzialny, budować przestrzenie przyjazne dla ludzi i środowiska oraz reagować na zmiany klimatyczne, społeczne i technologiczne.
Świadectwem tej filozofii była część konferencyjna, która obejmowała m.in. takie bloki tematyczne jak „Architektura – czas – przestrzeń – równowaga” – sesje o budynkach odpornych na kryzysy klimatyczne, społeczne i energetyczne, „Architektura emocji” – część poświęconą projektowaniu miejsc budujących więzi społeczne i poczucie wspólnoty oraz „Architektura cyrkularna i regeneracyjna” – o tym, jak miasta i projekty mogą nie tylko minimalizować negatywny wpływ na środowisko, ale także poprawiać je. Uczestnicy mogli też wysłuchać prezentacji poświęconych domom zanurzonym w naturze, nowej fali polskiego wzornictwa czy najświeższym projektom kształtujących krajobraz miast w Polsce i na świecie.
Gościem specjalnym tegorocznej edycji 4DD był David Sim, szkocki architekt i urbanista, autor książki „Soft City”.
Program spotkania – obejmujący setki prelegentów z Polski i zagranicy – stanowił przekrojową mapę współczesnych wyzwań stojących przed branżą. Wśród uczestników znaleźli się m.in. David Sim, szkocki architekt i urbanista, znany z promowania koncepcji miast przyjaznych mieszkańcom oraz autor książki „Soft City”, a także Jonas Norsted, współzałożyciel norweskiej pracowni Atelier Oslo. Obaj wnieśli do rozmów perspektywę globalną i praktyczne podejście do projektowania.
Gości 4 Design Days przywitał Wojciech Kuśpik, prezes zarządu Grupy PTWP, organizatora wydarzenia.
Na scenie podczas 4 Design Days pojawili się też czołowi polscy architekci, m.in. Robert Konieczny, Tomasz Konior, Przemo Łukasik czy Szymon Wojciechowski. Mieli okazję nie tylko do zaprezentowania swoich projektów, ale i uczestnictwa w pogłębionych debatach o roli architektury w społeczeństwie, technologii w projektowaniu i wyzwaniach urbanistycznych XXI wieku.
Kluczową częścią 4 Design Days były też uroczyste gale. W konkursie Property Design Awards, w którym nagradzane są najlepsze inwestycje i realizacje architektoniczne w Polsce, przyznano statuetki w kategoriach takich jak budynki mieszkalne (wielorodzinne i jednorodzinne), przestrzenie publiczne, hotele czy biurowce. Laureatami w 2026 r. zostały m.in.: Home Concept Centrum Wnętrz w Katowicach, Tribe Kraków Old Town, drewniany biurowiec Sylva w Wielu, Modelowa Szkoła Publiczna w Warszawie. Nagrodę – w kategorii „Bryła – budynek mieszkalny jednorodzinny” – otrzymał też Dom w Skarpie, projekt pracowni 77 Studio.
Przemo Łukasik został nagrodzony w kategorii „Architekt Dekady”.
Foto: Materiały prasowe
Dodatkowo przyznano też nagrody specjalne w kategoriach „Budynek Dekady”, „Projekt Miastotwórczy Dekady”, „Rewitalizacja Dekady”, „Architekt Dekady” i „Designer Dekady”, wyróżniając projekty i twórców, którzy w sposób szczególny wpłynęli na kształt współczesnej przestrzeni w Polsce.
Drugi ważny konkurs – Dobry Design – wyróżniał produkty i rozwiązania wzornicze łączące funkcjonalność, estetykę oraz odpowiedzialne podejście do środowiska. Finaliści prezentowali swoje projekty przed ekspertami i decydentami branży, a zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas finałowego dnia konferencji.
Obok dyskusji merytorycznych i nagród, 4 Design Days było także – jak co roku – przestrzenią networkingu, ekspozycji produktów, warsztatów i prezentacji trendów, które pokazały, jak design i architektura współtworzą nasze codzienne otoczenie.
