4 Design Days 2026: Podsumowanie dekady i spojrzenie w przyszłość

4 Design Days, event odbywający się w dniach 21-23 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, potwierdził swoją pozycję jednego z najważniejszych wydarzeń dla branży architektury i designu w Polsce.



W 4 Design Days wzięło udział wielu czołowych architektów i projektantów z Polski i ze świata, a także cenionych ekspertów, deweloperów, inwestorów, producentów oraz przedstawicieli władz samorządowych. W katowickim MCK debatowano, dzielono się wiedzą, w dyskusjach poszukiwano rozwiązań ważnych wyzwań dla branży architektury i designu.

4 Design Days 2026: Jubileuszowa edycja

Głównym motywem tegorocznej, 10. edycji 4 Design Days było hasło dialogu – między różnymi dziedzinami projektowania, między biznesem a samorządem, a także pomiędzy przeszłością a przyszłością miejskich przestrzeni. Program ułożono tak, by wspólnie można było poszukiwać odpowiedzi na pytania o to, jak projektować w sposób odpowiedzialny, budować przestrzenie przyjazne dla ludzi i środowiska oraz reagować na zmiany klimatyczne, społeczne i technologiczne.

Świadectwem tej filozofii była część konferencyjna, która obejmowała m.in. takie bloki tematyczne jak „Architektura – czas – przestrzeń – równowaga” – sesje o budynkach odpornych na kryzysy klimatyczne, społeczne i energetyczne, „Architektura emocji” – część poświęconą projektowaniu miejsc budujących więzi społeczne i poczucie wspólnoty oraz „Architektura cyrkularna i regeneracyjna” – o tym, jak miasta i projekty mogą nie tylko minimalizować negatywny wpływ na środowisko, ale także poprawiać je. Uczestnicy mogli też wysłuchać prezentacji poświęconych domom zanurzonym w naturze, nowej fali polskiego wzornictwa czy najświeższym projektom kształtujących krajobraz miast w Polsce i na świecie.