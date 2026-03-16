Transformacja symbolu Londynu. Luksusowy hotel w słynnej wieży telewizyjnej

To będzie jeden z najbardziej nietypowych hoteli na świecie. Otworzy się w słynnym maszcie radiowym BT Tower, który przejdzie gruntowną rewitalizację.

Aktualizacja: 16.03.2026 17:23 Publikacja: 16.03.2026 14:03

177-metrowa wieża BT Tower przejdzie remont, którego celem jest otwarcie w niej hotelu.

Foto: Sam Legend Unsplash

Izabela Popko

Maszt radiowy BT Tower góruje nad dzielnicą Fitzrovia w centrum Londynu od blisko 60 lat. Ruszyły prace nad projektem przekształcenia 177-metrowego zabytku na hotel, a także ponownego otwarcia go dla zwiedzających. To będzie długotrwały proces – pierwsi goście będą mogli przenocować w BT Tower za kilka lat.

Słynny maszt radiowy BT Tower w Londynie będzie hotelem

BT Tower to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w Londynie. Wysoki maszt radiowy umożliwiał komunikację Londynu z resztą kraju. Kiedy ukończono budowę BT Tower w 1964 r., maszt był najwyższym obiektem w brytyjskiej stolicy – tytuł ten odebrał mu dopiero w 1980 r. 183-metrowy wieżowiec NatWest Tower (dawniej: Tower 42).

Maszt radiowy BT Tower działał nieprzerwanie przez niecałe 20 lat. Wstęp do niego mieli nie tylko pracownicy brytyjskiej poczty, do której początkowo należał, ale również turyści. Znajdowały się tu platformy widokowe, sklep z pamiątkami, a także obrotowa restauracja.

Czytaj więcej

Dom Skrojony to efekt zmiany prawa budowlanego na Litwie. „Powstał budynek o trójkątnym planie, mimo
Architektura
Nowy projekt pracowni KWK Promes. To dom, który wygląda jak przecięty na pół

W wyniku wybuchu bomby, którą podłożono w restauracji w 1971 r. (podejrzewa się o to bojówki IRA), stopniowo zamykano wstęp do kolejnych, dotychczas ogólnodostępnych przestrzeni BT Tower. Przez następne dekady obiekt pełnił właściwie wyłącznie funkcje telekomunikacyjne. Tylko co jakiś czas we wnętrzach BT Tower organizowano różne wydarzenia specjalne, umożliwiające wstęp do budynku garstce osób z zewnątrz.

W 2003 r. BT Tower wpisano do rejestru zabytków. Ponad dwie dekady później, w 2024 r., obiekt sprzedano MCR Hotels – jednej z największych amerykańskich firm działających w branży hotelowej. Już wtedy było jasne, że BT Tower zyska nową funkcję.

Po renowacji w BT Tower będzie działać nie tylko hotel. Po wielu dekadach ponownie mają się też otworzyć przestrzenie, które były dostępne dla zwiedzających przed wybuchem bomby z 1971 roku. Jak zapewnia właściciel BT Tower, rewitalizacja obiektu ma zachować jego historyczny charakter i uczynić go kolejną atrakcją turystyczną na mapie Londynu.

Przekształceniem BT Tower na hotel ma zająć się londyńska pracownia architektoniczna Orms. Architekci z Orms mają na koncie szereg renowacji i rewitalizacji historycznych budynków, między innymi transformację brutalistycznego gmachu ratusza w dzielnicy Camden, w którym po remoncie działa hotel The Standard.

Pierwotnie misję metamorfozy BT Tower powierzono renomowanej pracowni architektonicznej Heatherwick Studio, niedawno ogłoszono jednak, że zadanie to przejmie biuro Orms. Jak na razie nie ujawniono żadnych szczegółów na temat wyglądu wnętrz przyszłego hotelu i innych pomieszczeń w BT Tower po remoncie.

Jak informują branżowe media, wstępna propozycja projektu rewitalizacji wieży zostanie zaprezentowana w maju tego roku, w ramach pierwszej rundy konsultacji. Wiadomo jednak, że rewitalizacja obejmie też między innymi ikoniczną obrotową restaurację, a także przestrzenie budynków znajdujących się u podstawy obiektu.

Media podają, że zanim ruszą prace budowlane, trzeba wyłączyć z użytkowania i usunąć wszystkie urządzenia telekomunikacyjne należące do firmy BT Group – poprzedniego właściciela masztu. Cały proces będzie dość czasochłonny i najprawdopodobniej dobiegnie końca w 2030 roku. Dopiero potem rozpocznie się wielka rewitalizacja BT Tower.

Dodajmy, że podobną funkcję spełnia wieża telewizyjna w czeskiej Pradze. Zbudowany w latach 1985-1992 tak zwany Žižkovský vysílač od kilkunastu lat mieści luksusowy pokój hotelowy, a także restaurację dostęp

Dom Skrojony to efekt zmiany prawa budowlanego na Litwie. „Powstał budynek o trójkątnym planie, mimo
Architektura
Nowy projekt pracowni KWK Promes. To dom, który wygląda jak przecięty na pół
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
Materiał Promocyjny
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Prace na budowie wieżowca Goldin Finance 117 przerwano w 2015 roku.
Architektura
Słynny „wieżowiec-widmo” ożył. Opuszczony drapacz chmur zostanie dokończony
Na zdjęciu: wizualizacja zmian Barbican Centre.
Architektura
Królowa Elżbieta II nazwała ją: „cudem świata”. Ikona brutalizmu do remontu
Projekt adaptacji dawnych wnętrz placówki dyplomatycznej to dzieło ukraińskiej pracowni architektoni
Architektura
Dawna ambasada w Kijowie zmieniła się w butik. To projekt architektów z Ukrainy
