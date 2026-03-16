177-metrowa wieża BT Tower przejdzie remont, którego celem jest otwarcie w niej hotelu.
Maszt radiowy BT Tower góruje nad dzielnicą Fitzrovia w centrum Londynu od blisko 60 lat. Ruszyły prace nad projektem przekształcenia 177-metrowego zabytku na hotel, a także ponownego otwarcia go dla zwiedzających. To będzie długotrwały proces – pierwsi goście będą mogli przenocować w BT Tower za kilka lat.
BT Tower to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w Londynie. Wysoki maszt radiowy umożliwiał komunikację Londynu z resztą kraju. Kiedy ukończono budowę BT Tower w 1964 r., maszt był najwyższym obiektem w brytyjskiej stolicy – tytuł ten odebrał mu dopiero w 1980 r. 183-metrowy wieżowiec NatWest Tower (dawniej: Tower 42).
Maszt radiowy BT Tower działał nieprzerwanie przez niecałe 20 lat. Wstęp do niego mieli nie tylko pracownicy brytyjskiej poczty, do której początkowo należał, ale również turyści. Znajdowały się tu platformy widokowe, sklep z pamiątkami, a także obrotowa restauracja.
W wyniku wybuchu bomby, którą podłożono w restauracji w 1971 r. (podejrzewa się o to bojówki IRA), stopniowo zamykano wstęp do kolejnych, dotychczas ogólnodostępnych przestrzeni BT Tower. Przez następne dekady obiekt pełnił właściwie wyłącznie funkcje telekomunikacyjne. Tylko co jakiś czas we wnętrzach BT Tower organizowano różne wydarzenia specjalne, umożliwiające wstęp do budynku garstce osób z zewnątrz.
W 2003 r. BT Tower wpisano do rejestru zabytków. Ponad dwie dekady później, w 2024 r., obiekt sprzedano MCR Hotels – jednej z największych amerykańskich firm działających w branży hotelowej. Już wtedy było jasne, że BT Tower zyska nową funkcję.
Po renowacji w BT Tower będzie działać nie tylko hotel. Po wielu dekadach ponownie mają się też otworzyć przestrzenie, które były dostępne dla zwiedzających przed wybuchem bomby z 1971 roku. Jak zapewnia właściciel BT Tower, rewitalizacja obiektu ma zachować jego historyczny charakter i uczynić go kolejną atrakcją turystyczną na mapie Londynu.
Przekształceniem BT Tower na hotel ma zająć się londyńska pracownia architektoniczna Orms. Architekci z Orms mają na koncie szereg renowacji i rewitalizacji historycznych budynków, między innymi transformację brutalistycznego gmachu ratusza w dzielnicy Camden, w którym po remoncie działa hotel The Standard.
Pierwotnie misję metamorfozy BT Tower powierzono renomowanej pracowni architektonicznej Heatherwick Studio, niedawno ogłoszono jednak, że zadanie to przejmie biuro Orms. Jak na razie nie ujawniono żadnych szczegółów na temat wyglądu wnętrz przyszłego hotelu i innych pomieszczeń w BT Tower po remoncie.
Jak informują branżowe media, wstępna propozycja projektu rewitalizacji wieży zostanie zaprezentowana w maju tego roku, w ramach pierwszej rundy konsultacji. Wiadomo jednak, że rewitalizacja obejmie też między innymi ikoniczną obrotową restaurację, a także przestrzenie budynków znajdujących się u podstawy obiektu.
Media podają, że zanim ruszą prace budowlane, trzeba wyłączyć z użytkowania i usunąć wszystkie urządzenia telekomunikacyjne należące do firmy BT Group – poprzedniego właściciela masztu. Cały proces będzie dość czasochłonny i najprawdopodobniej dobiegnie końca w 2030 roku. Dopiero potem rozpocznie się wielka rewitalizacja BT Tower.
Dodajmy, że podobną funkcję spełnia wieża telewizyjna w czeskiej Pradze. Zbudowany w latach 1985-1992 tak zwany Žižkovský vysílač od kilkunastu lat mieści luksusowy pokój hotelowy, a także restaurację dostęp
