Taras widokowy zapowiadano jako wielką atrakcję Warszawy, ale choć budowę ukończono w 2022 roku, a budynek działa, taras na najwyższym, 53. piętrze wieżowca, pozostawał zamknięty. Jest dobra wiadomość – operator wreszcie zapowiedział jego otwarcie.

Highline Warsaw. Najwyższy taras widokowy w Unii Europejskiej otwarty

Na jakie atrakcje – oprócz wjazdu na taras widokowy – mogą liczyć zwiedzający w ramach wejściówki? Widok na Warszawę zapewni już wjazd jedną z dwóch przeszklonych wind – to będzie atrakcja sama w sobie.

Pierwszy przystanek to 46. piętro, na którym zaaranżowano interaktywną wystawę opowiadającą o historii Warszawy, między innymi z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Na tym samym piętrze znajduje się też sklep z pamiątkami.

Drugi przystanek znajduje się na 49. piętrze, mieszczącym HighGarden Rooftop Lounge – najwyżej położony bar w Unii Europejskiej. Przestronny cocktail bar wykończono ciemnozielonymi marmurami i udekorowano dużą ilością naturalnej roślinności. Lokal będzie otwarty od poniedziałku do niedzieli od 10:00 do północy.