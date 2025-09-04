Reklama

Rusza najwyższy taras widokowy w UE. Nowa atrakcja Warszawy

Nadchodzi długo oczekiwane otwarcie tarasu widokowego w warszawskim wieżowcu Varso Tower, najwyższym budynku w Unii Europejskiej. Pierwsze wizyty zaplanowano na 9 września.

Publikacja: 04.09.2025 05:00

Taras widokowy wieżowca Varso Tower będzie otwarty od 9 września.

Foto: Materiały prasowe

Izabela Popko

Taras widokowy zapowiadano jako wielką atrakcję Warszawy, ale choć budowę ukończono w 2022 roku, a budynek działa, taras na najwyższym, 53. piętrze wieżowca, pozostawał zamknięty. Jest dobra wiadomość – operator wreszcie zapowiedział jego otwarcie.

Highline Warsaw. Najwyższy taras widokowy w Unii Europejskiej otwarty

Na jakie atrakcje – oprócz wjazdu na taras widokowy – mogą liczyć zwiedzający w ramach wejściówki? Widok na Warszawę zapewni już wjazd jedną z dwóch przeszklonych wind – to będzie atrakcja sama w sobie.

Pierwszy przystanek to 46. piętro, na którym zaaranżowano interaktywną wystawę opowiadającą o historii Warszawy, między innymi z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Na tym samym piętrze znajduje się też sklep z pamiątkami.

Czytaj więcej

Romuald Gutt zaprojektował willę z wykorzystaniem charakterystycznej cegły cementowej, która nadaje
Architektura
Słynna warszawska willa na sprzedaż. Zaprojektował ją czołowy polski architekt

Drugi przystanek znajduje się na 49. piętrze, mieszczącym HighGarden Rooftop Lounge – najwyżej położony bar w Unii Europejskiej. Przestronny cocktail bar wykończono ciemnozielonymi marmurami i udekorowano dużą ilością naturalnej roślinności. Lokal będzie otwarty od poniedziałku do niedzieli od 10:00 do północy.

Do baru przynależy taras z najwyżej ulokowanym ogrodem w Warszawie. Można tu wypocząć w cieniu kilkunastu drzew przy stoliku, na sofie albo na ławce.

Z cocktail baru można już bezpośrednio dostać się na szczyt Varso Tower, gdzie na 53. piętrze wieżowca, 230 metrów nad poziomem ulicy, znajduje się taras widokowy. Z Highline Warsaw widać całe centrum Warszawy, a także dalsze dzielnice.

Na górze znajduje się również najwyżej położony ogród w Warszawie.

Foto: Materiały prasowe

Ceny biletów wstępu na taras zależą od tego, czy kupi się je z wyprzedzeniem przez internet, czy na miejscu. Cena biletu normalnego kupionego online wynosi 45 zł, natomiast na miejscu trzeba już liczyć się z kosztem 70 zł. Dzieci i młodzież mają zniżki, zaś niemowlęta – darmowy wstęp. Odwiedzający mogą też za darmo pobrać aplikację Magnicity, ułatwiającą zwiedzanie.

Highline Warsaw: Wieżowiec Varso Tower z tarasem na 53. piętrze

Liczący 53 piętra i 310 metrów (wraz z iglicą) wieżowiec Varso Tower znajduje się w biznesowej dzielnicy Warszawy, na rogu Alei Jana Pawła II i Chmielnej, w pobliżu Dworca Centralnego oraz Pałacu Kultury i Nauki. Budowę obiektu ukończono w 2022 roku.

Wieżowiec Varso Tower.

Foto: Anty000, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Za projekt wieżowca odpowiada renomowana londyńska pracownia architektoniczna Foster + Partners. Varso Tower stanowi część większego kompleksu o nazwie Varso Place, z którego korzystają nie tylko pracownicy firm mających tu swoje siedziby, ale również mieszkańcy Warszawy.

Do Varso Place przynależą też dwa mniejsze budynki – Varso 1 i Varso 2 projektu warszawskiej pracowni HRA Architekci. Oprócz biur w jednym z nich mieszczą się hotel i restauracje, partery budynków zajmują lokale usługowe.

