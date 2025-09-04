Aktualizacja: 04.09.2025 08:46 Publikacja: 04.09.2025 05:00
Taras widokowy wieżowca Varso Tower będzie otwarty od 9 września.
Foto: Materiały prasowe
Taras widokowy zapowiadano jako wielką atrakcję Warszawy, ale choć budowę ukończono w 2022 roku, a budynek działa, taras na najwyższym, 53. piętrze wieżowca, pozostawał zamknięty. Jest dobra wiadomość – operator wreszcie zapowiedział jego otwarcie.
Na jakie atrakcje – oprócz wjazdu na taras widokowy – mogą liczyć zwiedzający w ramach wejściówki? Widok na Warszawę zapewni już wjazd jedną z dwóch przeszklonych wind – to będzie atrakcja sama w sobie.
Pierwszy przystanek to 46. piętro, na którym zaaranżowano interaktywną wystawę opowiadającą o historii Warszawy, między innymi z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Na tym samym piętrze znajduje się też sklep z pamiątkami.
Czytaj więcej
Na sprzedaż wystawiono willę Romualda Gutta – jedną z ikon przedwojennego polskiego modernizmu. Z...
Drugi przystanek znajduje się na 49. piętrze, mieszczącym HighGarden Rooftop Lounge – najwyżej położony bar w Unii Europejskiej. Przestronny cocktail bar wykończono ciemnozielonymi marmurami i udekorowano dużą ilością naturalnej roślinności. Lokal będzie otwarty od poniedziałku do niedzieli od 10:00 do północy.
Do baru przynależy taras z najwyżej ulokowanym ogrodem w Warszawie. Można tu wypocząć w cieniu kilkunastu drzew przy stoliku, na sofie albo na ławce.
Z cocktail baru można już bezpośrednio dostać się na szczyt Varso Tower, gdzie na 53. piętrze wieżowca, 230 metrów nad poziomem ulicy, znajduje się taras widokowy. Z Highline Warsaw widać całe centrum Warszawy, a także dalsze dzielnice.
Na górze znajduje się również najwyżej położony ogród w Warszawie.
Foto: Materiały prasowe
Ceny biletów wstępu na taras zależą od tego, czy kupi się je z wyprzedzeniem przez internet, czy na miejscu. Cena biletu normalnego kupionego online wynosi 45 zł, natomiast na miejscu trzeba już liczyć się z kosztem 70 zł. Dzieci i młodzież mają zniżki, zaś niemowlęta – darmowy wstęp. Odwiedzający mogą też za darmo pobrać aplikację Magnicity, ułatwiającą zwiedzanie.
Liczący 53 piętra i 310 metrów (wraz z iglicą) wieżowiec Varso Tower znajduje się w biznesowej dzielnicy Warszawy, na rogu Alei Jana Pawła II i Chmielnej, w pobliżu Dworca Centralnego oraz Pałacu Kultury i Nauki. Budowę obiektu ukończono w 2022 roku.
Wieżowiec Varso Tower.
Foto: Anty000, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Za projekt wieżowca odpowiada renomowana londyńska pracownia architektoniczna Foster + Partners. Varso Tower stanowi część większego kompleksu o nazwie Varso Place, z którego korzystają nie tylko pracownicy firm mających tu swoje siedziby, ale również mieszkańcy Warszawy.
Do Varso Place przynależą też dwa mniejsze budynki – Varso 1 i Varso 2 projektu warszawskiej pracowni HRA Architekci. Oprócz biur w jednym z nich mieszczą się hotel i restauracje, partery budynków zajmują lokale usługowe.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Taras widokowy zapowiadano jako wielką atrakcję Warszawy, ale choć budowę ukończono w 2022 roku, a budynek działa, taras na najwyższym, 53. piętrze wieżowca, pozostawał zamknięty. Jest dobra wiadomość – operator wreszcie zapowiedział jego otwarcie.
Niezwykła willa ma szansę stać się nową atrakcją turystyczną dla miłośników architektury. Potrzeba jedynie przek...
Zdaniem przedstawicieli niemieckiego rządu, budowa bloków z „wielkiej płyty” może ułatwić młodym ludziom zdobyci...
Polska pracownia architektoniczna BXB Studio przygotowała projekt luksusowych apartamentowców dla Roberta Makłow...
Historyczny Tor Kolarski im. Zbysława Zająca zyska nowe oblicze. Autorami projektu modernizacji podupadającego k...
Hala sportowa w japońskim mieście Kagawa projektu Kenzo Tange, jednego z najważniejszych architektów XX wieku, m...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas