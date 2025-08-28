Aktualizacja: 28.08.2025 07:20 Publikacja: 28.08.2025 05:00
Technologia wielkopłytowa była stosowana szeroko w krajach Europy Środkowej.
Foto: Pawel Czerwinski Unsplash
Aby zawalczyć z trwającym właśnie w Niemczech kryzysem mieszkaniowym, rząd tego kraju chce wrócić do rozwiązania dobrze znanego także w Polsce. Zdaniem ministry mieszkalnictwa, rozwoju miast i budownictwa Vereny Hubertz technologia „wielkiej płyty” może znacząco obniżyć ceny nowych mieszkań.
Bloki z wielkiej płyty nie cieszą się zbyt dobrą opinią. Tego typu budynki kojarzą się z monotonią i brzydotą blokowisk, ciasnotą w mieszkaniach i siermiężnymi, wiecznie psującymi się instalacjami, a sama technologia ma opinię nietrwałej (choć odrzuca ten argument wielu ekspertów z zakresu budownictwa).
Kiedy po II wojnie światowej na świecie zaczęto budować bloki z „wielkiej płyty”, były one obietnicą lepszego życia – i rzeczywiście ich mieszkańcom często żyło się lepiej niż dotychczas. Mieszkania miały nowoczesne na tamte lata rozwiązania, a do tego tego typu budynki można było szybko budować dzięki zastosowaniu prefabrykatów, z których następnie składano budynki.
Czytaj więcej
Polska pracownia architektoniczna BXB Studio przygotowała projekt luksusowych apartamentowców dla...
Po latach jednak opinia na temat tego typu budynków zmieniła się. Zaczęto postrzegać je jako gorsze i mniej bezpieczne miejsce do życia.
Niemiecka ministra mieszkalnictwa, rozwoju miast i budownictwa Verena Hubertz chce, aby bloki z „wielkiej płyty” ponownie zaczęły wyrastać tam, gdzie brakuje niedrogich mieszkań. „Skupimy się na seryjnych konstrukcjach modularnych, bo to jest przyszłość” – napisała Hubertz w oficjalnym oświadczeniu w maju, kiedy przejmowała resort.
Ministra Hubertz już wtedy określiła walkę z trwającym w Niemczech kryzysem mieszkaniowym jako jedno ze swoich priorytetowych zadań. Jak informuje „Bloomberg” na podstawie oficjalnych niemieckich danych, w Niemczech brakuje 1,9 miliona niedrogich mieszkań. Sytuację pogarszają rosnące ceny materiałów budowlanych i koszty pracy.
Bloki z prefabrykowanych modułów zdobyły popularność po II wojnie światowej nie tylko w krajach tak zwanego bloku wschodniego. Począwszy od lat 50., takie budownictwo zaczęło pojawiać się w krajach na całym świecie niezależnie od panującego w nich ustroju: od Niemiec (zwłaszcza Wschodnich) czy Szwecji, aż po Stany Zjednoczone, RPA i Japonię.
Technologia ma tyluż przeciwników, co zwolenników. Ci pierwsi wytykają blokom brak estetyki i bezosobowość, a także niższą jakość materiałów budowlanych, której rezultatem jest mniejsza trwałość tych budynków.
Zwolennicy podkreślają z kolei, że współczesne bloki z prefabrykowanych modułów wcale nie muszą powielać wad obiektów, które budowano w drugiej połowie XX wieku. Te na miarę naszych czasów mogą być miłe dla oka i powstawać z nowoczesnych, bardziej ekologicznych materiałów. Cytowani przez „Bloomberga” eksperci zauważają, że budowa bloków z modułów obniża koszty ich wzniesienia nawet o 60 procent zaś czas budowy skraca nawet o ponad pół roku w stosunku do tradycyjnych technologii wznoszenia budynków wielorodzinnych.
Na podstawie rozmów z niemieckimi ekspertami z branży budowlanej amerykański dziennik zauważa, że firmy z tego sektora wciąż borykają się z wprowadzeniem technologii prefabrykatów na szerszą skalę. Na efekty zwiększenia budżetu na budowę bloków do kwoty 7,4 miliarda euro, którą zapowiedział rząd, trzeba będzie jeszcze poczekać, także po to, by przekonać się, czy ta technologia rzeczywiście ponownie stanie się popularna i powszechnie stosowana.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Aby zawalczyć z trwającym właśnie w Niemczech kryzysem mieszkaniowym, rząd tego kraju chce wrócić do rozwiązania dobrze znanego także w Polsce. Zdaniem ministry mieszkalnictwa, rozwoju miast i budownictwa Vereny Hubertz technologia „wielkiej płyty” może znacząco obniżyć ceny nowych mieszkań.
Polska pracownia architektoniczna BXB Studio przygotowała projekt luksusowych apartamentowców dla Roberta Makłow...
Historyczny Tor Kolarski im. Zbysława Zająca zyska nowe oblicze. Autorami projektu modernizacji podupadającego k...
Hala sportowa w japońskim mieście Kagawa projektu Kenzo Tange, jednego z najważniejszych architektów XX wieku, m...
Na sprzedaż wystawiono willę Romualda Gutta – jedną z ikon przedwojennego polskiego modernizmu. Zabytkowy dom na...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Para podróżników stworzyła w Konstancinie pod Warszawą dom dający wytchnienie po latach wędrówek. Za projekt odp...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas