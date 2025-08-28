Niemiecka ministra mieszkalnictwa, rozwoju miast i budownictwa Verena Hubertz chce, aby bloki z „wielkiej płyty” ponownie zaczęły wyrastać tam, gdzie brakuje niedrogich mieszkań. „Skupimy się na seryjnych konstrukcjach modularnych, bo to jest przyszłość” – napisała Hubertz w oficjalnym oświadczeniu w maju, kiedy przejmowała resort.

Ministra Hubertz już wtedy określiła walkę z trwającym w Niemczech kryzysem mieszkaniowym jako jedno ze swoich priorytetowych zadań. Jak informuje „Bloomberg” na podstawie oficjalnych niemieckich danych, w Niemczech brakuje 1,9 miliona niedrogich mieszkań. Sytuację pogarszają rosnące ceny materiałów budowlanych i koszty pracy.

Bloki z wielkiej płyty w XXI wieku. Tanie i ekologiczne?

Bloki z prefabrykowanych modułów zdobyły popularność po II wojnie światowej nie tylko w krajach tak zwanego bloku wschodniego. Począwszy od lat 50., takie budownictwo zaczęło pojawiać się w krajach na całym świecie niezależnie od panującego w nich ustroju: od Niemiec (zwłaszcza Wschodnich) czy Szwecji, aż po Stany Zjednoczone, RPA i Japonię.

Technologia ma tyluż przeciwników, co zwolenników. Ci pierwsi wytykają blokom brak estetyki i bezosobowość, a także niższą jakość materiałów budowlanych, której rezultatem jest mniejsza trwałość tych budynków.

Zwolennicy podkreślają z kolei, że współczesne bloki z prefabrykowanych modułów wcale nie muszą powielać wad obiektów, które budowano w drugiej połowie XX wieku. Te na miarę naszych czasów mogą być miłe dla oka i powstawać z nowoczesnych, bardziej ekologicznych materiałów. Cytowani przez „Bloomberga” eksperci zauważają, że budowa bloków z modułów obniża koszty ich wzniesienia nawet o 60 procent zaś czas budowy skraca nawet o ponad pół roku w stosunku do tradycyjnych technologii wznoszenia budynków wielorodzinnych.