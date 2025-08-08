Reklama

Najsłynniejsze muzeum Europy czeka rewolucja. 6 lat oczekiwania

Od ponad 30 lat paryski Luwr kojarzy się ze szklaną piramidą projektu amerykańskiego architekta I. M. Peia. Za kilka lat może być zupełnie inaczej – architekci z całego świata kończą pracę nad projektami zmian, które mogą zrewolucjonizować wizerunek najczęściej odwiedzanego muzeum na świecie.

Galeria Apollina w Luwrze.

Foto: 2023 Musée du Louvre/Cecil Mathieu

Izabela Popko

Międzynarodowy konkurs na projekt renowacji i rozbudowy Luwru to niezwykłe wydarzenie w świecie architektury – realizacja takiego zlecenia może być dla architektów trampoliną do światowej kariery – ale też metką, której trudno będzie się pozbyć przez dekady. Tak było w przypadku I. M. Peia – amerykańskiego architekta chińskiego pochodzenia, który miał na koncie wiele znanych obiektów, ale zapamiętany został jako twórca słynnej szklanej piramidy stojącej przed paryskim muzeum.

Konkurs, który ma wyłonić zwycięską koncepcję przebudowy muzeum, wchodzi w finałową fazę. 1 września mija termin nadsyłania propozycji. Co wiadomo o zasadach i uczestnikach – i jak ma się zmienić Luwr? 

Nadchodzi renowacja i rozbudowa Luwru

Stan techniczny Luwru, który co roku odwiedza blisko 9 milionów ludzi, jest w nienajlepszym stanie. Paryskie muzeum potrzebuje pilnej i gruntownej renowacji, co ujawnił raport, który wyciekł do mediów kilka miesięcy temu.

Perłą w koronie Luwru jest „Mona Lisa”. Niestety, obraz Leonarda da Vinci znajduje się w zbyt ciasnym, wiecznie zatłoczonym pomieszczeniu, a jego oglądanie dodatkowo utrudniają niewielkie rozmiary tego najsłynniejszego dzieła sztuki na świecie.

Władze muzeum i francuskie ministerstwo kultury postanowiły naprawić wszystkie te niedogodności. 1 lipca 2025 roku ruszył konkurs na renowację i przebudowę słynnego muzeum. Mogą w nim brać udział pracownie architektoniczne z całego świata, dysponujące odpowiednim doświadczeniem w projektowaniu dużych, skomplikowanych architektonicznie obiektów kulturalnych.

Słynna szklana piramida projektu I. M. Peia, która w 1989 roku stanęła przed Luwrem.

Foto: 2023 Musée du Louvre/Florent Michel

Planowana renowacja i rozbudowa Luwru, na którą władze muzeum, francuski resort kultury i prywatni inwestorzy przeznaczą wspólnie 400 milionów euro, będzie największym tego typu przedsięwzięciem od blisko 50 lat.

Muzea w Paryżu: Jak zmieni się Luwr po remoncie?

Oprócz prac modernizacyjnych celem remontu Luwru jest przede wszystkim rozładowanie tłoku w newralgicznych miejscach w muzeum. Dotyczy to zwłaszcza przestrzeni, w której znajduje się „Mona Lisa”.

W ramach remontu ma powstać nowa podziemna przestrzeń o powierzchni trzech tysięcy metrów kwadratowych. Przestrzeń ta będzie znajdować się pod Cour Carrée, jednym z głównych dziedzińców Luwru. To właśnie tutaj będzie się znajdować „Mona Lisa” – i tylko ona.

Nowa przestrzeń będzie miała osobne wejście i jednocześnie łączyć się z resztą muzeum poprzez podziemną galerię. Jak zapowiedziano, w przyszłości zwiedzający będą potrzebowali osobnego biletu wstępu, aby obejrzeć arcydzieło Leonarda.

Przed architektami stoi też zadanie rozładowania tłumów, które okupują główne wejście do Luwru.

Mona Lisa – najsłynniejsze dzieło w kolekcji Luwru.

Foto: 2023 Musée du Louvre/Nicolas Guiraud

Należy zaprojektować drugie duże wejście główne do muzeum – ale po wschodniej stronie budynku, od strony Sekwany. Obecnie przeszkodą dla płynnego przepływu osób jest słynna szklana piramida projektu Ieoh Ming Peia z 1989 roku, która znajduje się przed głównym wejściem do muzeum.

Autorzy koncepcji konkursowych muszą też przeprojektować całą ekspozycję muzeum. W przyszłości ma ona być zaaranżowana w taki sposób, aby jej zwiedzanie odbywało się z zachowaniem chronologicznego i logicznego porządku.

Wszystkie projekty konkursowe muszą mieć dołączony tekst opisujący cały projekt, portfolio z referencjami i oświadczenie architektów. Proponowane rozwiązania muszą być też zgodne z prawem – i oczywiście mieścić się w budżecie.

Termin nadsyłania projektów konkursowych mija 1 września. W październiku z kolei jury, które składa się z 21 ekspertów z dziedzin architektury i historii sztuki, a także kuratorów sztuki i przedstawicieli francuskiego ministerstwa kultury, wyłoni od czterech do sześciu najlepszych koncepcji.

Zwycięzcę finału poznamy na początku 2026 roku. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, prace remontowe ruszą w 2027 roku i potrwają do roku 2031, kiedy Luwr będzie świętować 250. rocznicę swojego powstania.

