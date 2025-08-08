Międzynarodowy konkurs na projekt renowacji i rozbudowy Luwru to niezwykłe wydarzenie w świecie architektury – realizacja takiego zlecenia może być dla architektów trampoliną do światowej kariery – ale też metką, której trudno będzie się pozbyć przez dekady. Tak było w przypadku I. M. Peia – amerykańskiego architekta chińskiego pochodzenia, który miał na koncie wiele znanych obiektów, ale zapamiętany został jako twórca słynnej szklanej piramidy stojącej przed paryskim muzeum.

Reklama Reklama

Konkurs, który ma wyłonić zwycięską koncepcję przebudowy muzeum, wchodzi w finałową fazę. 1 września mija termin nadsyłania propozycji. Co wiadomo o zasadach i uczestnikach – i jak ma się zmienić Luwr?

Nadchodzi renowacja i rozbudowa Luwru

Stan techniczny Luwru, który co roku odwiedza blisko 9 milionów ludzi, jest w nienajlepszym stanie. Paryskie muzeum potrzebuje pilnej i gruntownej renowacji, co ujawnił raport, który wyciekł do mediów kilka miesięcy temu.

Perłą w koronie Luwru jest „Mona Lisa”. Niestety, obraz Leonarda da Vinci znajduje się w zbyt ciasnym, wiecznie zatłoczonym pomieszczeniu, a jego oglądanie dodatkowo utrudniają niewielkie rozmiary tego najsłynniejszego dzieła sztuki na świecie.