Albania po upadku komunizmu miała nienajlepszą opinię państwa ubogiego i mało ciekawego turystycznie. To się jednak szybko zmienia w ostatnich latach – kraj stał się atrakcyjnym miejscem na wakacje, w ubiegłym roku Albanię odwiedziło ponad 11 milionów osób spragnionych słońca, dobrej kuchni i spotkań z bogatą historią kraju.

Reklama

Zmiany przechodzi także Tirana. W albańskiej stolicy w najbliższych latach wyrosną budynki, które mogą całkowicie zmienić oblicze tego miasta. Najnowsze projekty pokazują, że Tirana może za kilka lat stać jednym z ciekawszych celów podróży dla miłośników nowoczesnej architektury.

Tirana się zmienia: odważne projekty wieżowców w stolicy Albanii

Jeszcze nie tak dawno to mieszkańcy Londynu narzekali na to, że ich City (biznesowe centrum stolicy Wielkiej Brytanii) zapełniają drapacze chmur, które nie pasują do istniejącej tkanki tego miasta. Tymczasem o tytuł europejskiej stolicy najbardziej osobliwych wieżowców walczy Tirana.

W centrum liczącej nieco ponad pół miliona mieszkańców stolicy Albanii powstają wieżowce o różnych funkcjach. Niektóre z nich są już prawie gotowe, budowę pozostałych ogłoszono dopiero niedawno. Zadanie ich zaprojektowania powierzono słynnym pracowniom architektonicznym z całej Europy.