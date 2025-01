Pożary szalejące w Kalifornii to jedna z największych tego typu katastrof w historii USA. Choć walka z ogniem jeszcze się nie zakończyła, a meteorolodzy przestrzegają, że powrócić mogą silne wiatry, które pomogły rozniecić ogień do katastrofalnego poziomu, zaczęło się szacowanie strat materialnych.

Reklama

Mówi się, iż w Kalifornii ogień strawił ok. 12 tysięcy budynków. W chwili, gdy tragedia dotyka dziesiątki tysięcy ludzi, a władze potwierdziły śmierć 25 osób, trudno skupiać się na architekturze. Zarazem jednak nie sposób przejść obojętnie obok zniszczeń, które spowodował pożar pustoszący Kalifornię.

Dom projektu Richarda Neutry spłonął w pożarze w Los Angeles

Wille w Kalifornii to gratka dla miłośników świetnej architektury. Takie miasta jak Palm Springs, Pasadena czy wspomniane Los Angeles były miejscami, w których w XX wieku powstawało wiele nietuzinkowych domów jednorodzinnych projektowanych przez znakomitych architektów. Jednym z nich był Richard Neutra, amerykański architekt austriackiego pochodzenia.

Neutra pracował w USA od lat 30. i wywarł ogromny wpływ na to, jak w połowie XX wieku wyglądały kalifornijskie wille. Był modernista z krwi i kości, po przybyciu do USA, przez pewien czas szlifował warsztat w pracowni Franka Lloyda Wrighta, a później rozpoczął pracę na własny rachunek, prezentując własny styl, do dzisiaj kojarzony z zachodnim wybrzeżem USA.