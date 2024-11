Wybrano najpiękniejszą winiarnię na świecie. To dzieło słynnego architekta

Ogłoszono wyniki konkursu World’s Best Vineyards 2024. W ramach tegorocznej edycji tytuł najpiękniejszej winiarni na świecie trafił do kompleksu Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal w hiszpańskim regionie Rioja. To dzieło znanego amerykańskiego architekta.

Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal – najpiękniejsza winiarnia na świecie

Na całym świecie powstaje coraz więcej niezwykle efektownych budynków winiarni, w których nie tylko produkuje się wina, ale również przyjmuje gości. Obiekty te projektują najbardziej znani współcześni architekci.

Te rozbudowane kompleksy – oprócz samej przetwórni winogron – mieszczą też salę degustacyjną, restaurację, przestrzeń wystawienniczą, a niekiedy nawet luksusowy hotel i spa. Wszystko po to, aby stworzyć dla gości wyjątkowe doświadczenie gastronomiczne i kulturalne, a także miejsce wypoczynku w luksusowych warunkach.

Jednym z najbardziej znanych budynków tego rodzaju jest kompleks należący producenta Marqués de Riscal w regionie Rioja Alavesa. Budynek zwyciężył tegoroczną edycję cenionego konkursu World’s Best Vineyards, nagradzającego najpiękniejsze winiarnie na świecie. Doroczny ranking powstaje na drodze głosowania, w którym bierze udział ponad 500 ekspertów z branży winiarskiej i turystycznej.