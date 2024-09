Organizatorzy 19. edycji prestiżowego konkursu International Architecture Awards 2024 ogłosili grono zwycięzców w poszczególnych, wśród których nie zabrakło również projektów z Polski. Jednym z nich jest projekt odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. Autorami koncepcji odbudowy pałacu są architekci z biura WXCA.

Pałac Saski w Warszawie z nagrodą International Architecture Awards 2024

International Architecture Awards to organizowany od 2004 roku, nagradzający istniejące projekty różnego rodzaju obiektów i założeń urbanistycznych z całego świata, a także jeszcze niezrealizowane koncepcje. Organizatorami konkursu są muzeum architektury i designu The Chicago Athenaeum, Europejskie Centrum Architektury, Sztuki, Wzornictwa i Urbanistyki oraz wydawnictwo Metropolitan Arts Press.

Nagrody jury przyznaje w 27 kategoriach. W kategorii „Odbudowa/renowacja” w gronie 18 zwycięskich projektów znalazł się jeden projekt z Polski — koncepcja odbudowy Pałacu Saskiego. Projekt inaugurowało the Polish Ministry of Culture and National Heritage in 2023, autorami koncepcji są architekci ze znanej warszawskiej pracowni WXCA.