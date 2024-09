Twórca najwyższego wieżowca w Polsce odbuduje Charków. Metamorfoza blokowisk

W maju 2024 roku fundacja słynnego brytyjskiego architekta Normana Fostera, którego biuro ma na koncie między innymi wieżowiec Varso Tower w Warszawie, najwyższy budynek w UE, ogłosiła konkurs dla architektów z całego świata. Celem było przygotowanie najlepszego projektu odbudowy Charkowa i metamorfozy tamtejszych osiedli z wielkiej płyty. Ważny etap konkursu właśnie dobiegł końca –uczestnicy zgłosili swoje projekty.

Reklama

Konkurs na projekt odbudowy Charkowa wchodzi na kolejny etap

Charków to drugie co co wielkości miasto Ukrainy, leżące blisko granicy z Rosją. Należy ono do tych ukraińskich miast, które doznały największych zniszczeń wskutek rosyjskich ataków. Ataki mają miejsce regularnie od początku pełnoskalowego konfliktu, zniszczono wiele obiektów użyteczności publicznej i domów mieszkalnych.

Kilka miesięcy po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, fundacja architekta Normana Fostera — Norman Foster Foundation — ogłosiła konkurs, którego adresatami są projektanci z całego świata. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu planu odbudowy i modernizacji przestrzeni publicznych Charkowa, a przede wszystkim — osiedli mieszkaniowych, z których wiele składa się z bloków z wielkiej płyty.