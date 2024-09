Filharmonia Szczecińska kończy 10 lat. Światową sławę zawdzięcza Hiszpanom

Widać to w strzelistej bryle budynku, który wyposażono w spadziste dachy. Architekci podeszli bardzo odważnie do projektu, nadając obiektowi białą, segmentaryczną fasadę z aluminium i szkła, co wyróżnia Filharmonię spośród okolicznych budynków.

Hiszpanie zainspirowali się również architektonicznym ekspresjonizmem — stylem charakterystycznym dla współczesnych budynków w naszej części Europy. Ukłon w stronę tego nurtu wyraźnie widać zwłaszcza po zachodzie słońca, kiedy fasada, biała za dnia, zaczyna mienić się feerią barw.

Bartek Barczyk

Z fasadą silnie kontrastują wnętrza Filharmonii, zwłaszcza hali głównej. Zastosowano w niej dekoracje ścian z metalu imitującego złoto, co nawiązuje do tradycyjnych wystrojów europejskich oper i filharmonii. W holu budynku znajduje się z kolei efektowna, polerowana rzeźba Oskara Zięty pod tytułem „Crystal Totem”.

Filharmonia Szczecińska: światowy rozgłos i prestiżowe nagrody

Projekt architektów z studio Barozzi Veiga ma na koncie wiele krajowych oraz zagranicznych nagród i wyróżnień. W roku 2014 wygrał między innymi konkurs Eurobuild Awards w kategorii „Budynki użyteczności publicznej”, w podobnych kategoriach otrzymał też nagrodę w plebiscytach Polska Architektura XXL oraz Bryła Roku.