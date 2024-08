Powstanie najwyższy na świecie wieżowiec z drewna. „Musimy mierzyć wysoko”

Najwyższy obecnie drewniany wieżowiec na świecie to 25-piętrowy Ascent Tower, którego wysokość wynosi 87 metrów. To stosunkowo nowy obiekt – jego budowę, za którą również odpowiadała firma The Neutral Project, ukończono w 2022 roku.

Ten sam deweloper realizuje w Milwaukee budowę innego wieżowca, który aspiruje do światowego rekordu. Mowa o wieżowcu o nazwie The Edison, którego projekt również przygotowali architekci z Michael Green Architects.

Wysokość 32-piętrowego The Edison będzie wynosiła 114 metrów. Budynek Marcus Performing Arts Center ma być jeszcze wyższy.