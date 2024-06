A' Design Award to międzynarodowe nagrody przyznawane w bardzo wielu kategoriach designu i architektury. Wyróżnienie ta jest częścią większego programu A' Design Award & Competition, który ma na celu promowanie najlepszych projektów i koncepcji w dziedzinach takich jak architektura, projektowanie wnętrz, wzornictwo przemysłowe, grafika i wiele innych.

Reklama

Znane są wyniki tegorocznej edycji plebiscytu. Wyróżnienie przyznano między innymi włoskiej firmie Recs Architects. To założona w 2011 roku przez Marię Giordani i Chen Zhen – doktorantów Politecnico di Milano – ceniona, międzynarodowa pracownia architektoniczna, która słynie z innowacyjnych projektów.

Czytaj więcej Architektura Powstaje największe w Europie miasto 15-minutowe. To dzieło słynnych architektów Nieopodal Aten powstaje nowoczesne i „inteligentne” miasto 15-minutowe. Ma być największym tego rodzaju założeniem urbanistycznym w Europie. Grecja to kolejny kraj w Europie, który wprowadza w życie zasady miast 15-minutowych.

Terminal lotniskowy w Mińsku z nagrodą A' Design Award

Tegorocznym laureatem Iron A' Design Award jest pracownia Recs Architects, która stworzyła projekt prywatnego terminalu na lotnisku w Mińsku. „Projekt zakłada stworzenie okna na Białoruś. To brama do podróży i komunikacji dla międzynarodowych elit. Tutaj ludzie zaczynają czuć Białoruś i tutaj ludzie po raz ostatni spoglądają na Białoruś przed powrotem do domu” – czytamy w opisie projektu na stronie internetowej plebiscytu A' Design Award.