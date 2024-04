Jak powstał zamek w Łapalicach? W 1983 roku Piotr Kazimierczak, pomorski rzeźbiarz i przedsiębiorca, wystąpił o pozwolenie na budowę domu mieszkalnego pod Łapalicami wraz z pracownią rzeźbiarską.

Obiekt miał mieć 170 metrów kwadratowych. Na działce pod Łapalicami zaczął jednak powstawać obiekt przypominający raczej bajkowy zamek, niż zwyczajny dom – wyrósł tam gigant o powierzchni około pięciu tysięcy metrów kwadratowych.

W latach 90. budowę zatrzymano, a później prac już nie wznowiono. W 2006 roku nadzór budowlany nakazał rozebranie obiektu. Trwającą lata batalią prawną między właścicielem obiektu a nadzorem budowlanym zakończyła decyzja z 2013 roku o zakazie dalszych prac.

Jak pisaliśmy we wrześniu 2023 roku, w końcu nastąpiła zmiana decyzji. – W ubiegłym tygodniu przyszła decyzja pozytywna na zakończenie projektu i uzgodnienie budowy tego zamku — taką wypowiedź burmistrza Kartuz, Mieczysława Gołuńskiego, cytował serwis „Express Kaszubski”. Oznaczało to, że do miejscowego planu zagospodarowania będzie można dodać zapisy legalizujące kwestię dokończenia budowy zamku. Po raz pierwszy pojawiła się wówczas szansa na to, by obiekt w Łapalicach został legalnie dokończony.

Jak podkreślała gmina Kartuzy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zamek miałby zostać dokończony, by pełnić funkcje turystyczne i stanowić wartość dla całego regionu. To dobry kierunek – choć obiekt wciąż jest surowy, to i tak jest rozpoznawalny – i to nie tylko przez turystów z Polski, ale i z całego świata.

Kiedy zostaną wznowione prace w Łapalicach, na razie nie wiadomo. Dziś gigantyczny obiekt stoi w takim stanie, w jakim pozostawiono go w latach 90.