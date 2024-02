Piotr Karpiewski, CC BY 3.0, Wikimedia Commons

„Będzie to wymagało ingerencji w strukturę budynku, za którą pójdzie potrzeba wykwaterowania lokatorów. Mamy tu korozję lin. Elementy konstrukcyjne są przeciążone. Budynek należy wzmocnić. Jest to jednak obiekt jak najbardziej możliwy do uratowania” - zaznaczył w komunikacie prof. Krzysztof Schabowicz z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego.

Z ekspertyzy wynika, że budynek powinien zostać opuszczony do połowy 2024 roku. Obecnie łącznie zameldowanych jest w nim 80 osób – spośród 44 lokali 11 należy do miasta.

Z mieszkańcami „Trzonolinowca” spotkał się prezydent Wrocławia Jacek Sutryk oraz naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. Władze miasta i eksperci przedstawili podczas spotkania wyniki ekspertyzy budynku oraz dalsze kroki, jakie planuje Urząd Miasta w związku z tym, co w niej napisano. Zaoferowano jednak także pomoc dla mieszkańców.

„Trzonolinowiec jest jednym z najbardziej charakterystycznych budynków powojennego Wrocławia. Niedawno konserwator wojewódzki ogłosił wpisanie go do rejestru zabytków, mimo że obiekt powstał dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych” – powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. „Jego rola w pejzażu Wrocławia jest niepodważalna, ale nie możemy pozostać też obojętni na żyjących w nim ludzi. Zrobimy, co w naszej mocy, aby zaopiekować się wszystkimi lokatorami" - zapewnił Sutryk.