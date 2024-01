Takiego lotniska nie wybudowano jeszcze nigdzie na świecie. Tymczasem za kilka lat podróżujący do Florencji będą mogli skorzystać ze zmodernizowanego lotniska im. Amerigo Vespucciego, które ma zastąpić istniejący port lotniczy, znajdujący się na północno-zachodnich rubieżach stolicy Toskanii.

Włochy: pierwsze na świecie lotnisko z winnicą na dachu

Toskania słynie ze wspaniałych zabytków epoki renesansu, a także z winnic, które pokrywają znaczne połacie tego malowniczego włoskiego regionu. Miłośnicy i koneserzy wina doskonale zresztą wiedzą, że Toskania to jeden z najbardziej prestiżowych regionów winiarskich na świecie, którego historia sięga czasów starożytnych.

To właśnie winnica — i to nie w przenośni, ale dosłownie — stanie się znakiem rozpoznawczym lotniska im. Amerigo Vespucciego we Florencji. Jego przebudowa ma ruszyć już niebawem.

Zamiast szarego dachu lotniska, oczom pasażerów samolotów lądujących we Florencji ukażą się rzędy winorośli. Projektanci obiektu postanowili umieścić na dachu nowego lotniska prawdziwą winnicę. Ma to być ukłon w stronę tradycji winiarskim Toskanii i jednego z flagowych elementów tamtejszego krajobrazu.