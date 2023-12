Czytaj więcej Architektura Dom spod Krakowa walczy o tytuł najpiękniejszego na świecie. Ma w środku grotę Projekt Domu z Grotą projektu biura BXB Studio powalczy o tytuł najlepszego na świecie. Trafił do finału Światowego Festiwalu Architektury jako jeden z zaledwie kilkunastu projektów z całego świata.

Choć dworzec jeszcze nie zaczął działać, pracownia Tremend nieraz została już wyróżniona za jego projekt. Doceniono go między innymi w plebiscycie Property Design Awards 2024. Obiekt nominowany jest także do nagrody w kategorii Bryła: Obiekty Publiczne.

Bartek Barczyk

Sam budynek dworca jest przystosowany do przyjęcia około 250–300 podróżnych. To obiekt energooszczędny i maksymalnie „samowystarczalny” pod względem energetycznym i cieplnym, a także przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znaleźć się miała m.in. mapa z odlewu z informacją w języku Braille’a, perony przystankowe mają być zaś wyposażone w profilowane płytki z liniami naprowadzającymi dla osób niepełnosprawnych, a stanowiska dostosowane do obsługi pasażerów korzystających z aparatów słuchowych.

Liczący trzy kondygnacje obiekt z tarasem na dachu oraz parkingiem podziemnym, który będzie mógł pomieścić 174 samochody, będzie prawdopodobnie najbardziej innowacyjnym architektonicznie dworcem w Polsce.