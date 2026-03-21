Luksusowa willa nad brzegiem Bałtyku. Kiedyś był to wojskowy bunkier

W czasach Zimnej Wojny wybrzeże Bałtyku było „linią frontu”, dlatego strzegł jej szereg umocnień. Czy da się przebudować dawne bunkry tak, by stały się nowoczesnym i eleganckich domem wakacyjnym? Architekci z łotewskiej pracowni Open Architecture Design z Rygi podjęli to wyzwanie.

Aktualizacja: 21.03.2026 12:31 Publikacja: 20.03.2026 18:04

Za projekt rezydencji nad Bałtykiem odpowiadają architekci z łotewskiej pracowni Open Architecture Design (OAD).

Izabela Popko

Na wybrzeżu Bałtyku w okolicach łotewskiej wsi Saraiki powstał dom, który zaprojektowano z wykorzystaniem elementów dawnych radzieckich bunkrów wojskowych. Ich przeznaczeniem była ochrona tej części wybrzeża przed „inwazją” wojsk NATO. Dzisiaj jest to luksusowa rezydencja.

Łotwa: Dom nad Bałtykiem w miejscu wojskowego bunkra

Historia wsi Saraiki na zachodnim wybrzeżu Łotwy w dużej mierze przypomina dzieje wielu podobnych miejscowości w Polsce okresu PRL-u. Za czasów Związku Radzieckiego kilkusetletnią nadmorską wioskę przekształcono w kołchoz, stacjonowała tu też Armia Czerwona. Codzienność mieszkańców dominowały trudne realia ustroju, w którym przyszło im żyć.

Jednymi z pozostałości po kompleksie wojskowym w Saraikach są cztery bunkry – mocno nadszarpnięte zębem czasu i porośnięte roślinami. Na ich bazie wybudowano letnia rezydencja o nazwie SAR (od nazwy Saraiki), która – jak opisują odpowiadający za jej projekt architekci z biura Open Architecture Design (OAD) – „tworzy alternatywną ścieżkę dla zrównoważonej architektury” oraz „prezentuje współczesną interpretację skomplikowanej lokalnej historii”.

Zdecydowano, że bunkry pozostaną na swoim miejscu i, co więcej, będą elementem rezydencji. Cały kompleks składa się z głównego domu i dwóch niższych obiektów gościnnych, które wybudowano z myślą o potrzebach trzypokoleniowej rodziny.

Głównym założeniem przy projektowaniu posiadłości było zminimalizowanie jej wpływu na otaczający krajobraz. Architekci rozwiązali tę kwestię, projektując główny dom, który tworzy swego rodzaju most między dwoma dawnymi bunkrami. Takie rozwiązanie pozwoliło wykorzystać mniejszą powierzchnię działki i jednocześnie zwiększyć powierzchnię mieszkalną samego domu.

W konsekwencji przestrzeń dzienna w domu głównym znajduje się na podwyższeniu, podczas gdy wejście do budynku umieszczono poniżej. Architektura dwóch niskich domów gościnnych czerpie inspiracje z kształtu bunkrów. Dachy budynków porastają trawy, co dodatkowo wtapia je w naturalny teren.

Bałtyk: Luksusowa posiadłość z historią w tle

Główny dom przykrywa tradycyjny, dwuspadowy dach – zgodnie z lokalnymi wymogami. Ani inwestorzy, ani architekci nie chcieli odżegnywać się od komunistycznej historii wsi Saraiki: powierzchnię dachu pokryto panelami z włóknocementu, co nawiązuje do materiałów budowlanych, których powszechnie używano w czasach Związku Radzieckiego.

Ze względu na użyty materiał dach jest bardzo masywny, pojawiła się więc kwestia odpowiedniego uniesienia jego wagi. Architekci zaprojektowali więc specjalną stalową konstrukcję, która wsparła dach, dała możliwość zamontowania dużych przeszkleń – i sama w sobie stała się elementem architektonicznym, nadającym charakter całej posiadłości.

Orientacja i plan domu podążają za wędrówką słońca i naturalnym rytmem dnia. Przestrzeń dzienna wychodzi na wschód, co zapewnia jej dostęp dużej ilości naturalnego światła, podczas gdy z okien głównej sypialni właściciele domu mogą podziwiać zachód słońca i szeroki widok na wody Bałtyku. Przeszklenia nadają domowi lekkości i „otwierają” go na otaczający go naturalny, nadmorski krajobraz.

Wnętrza całej rezydencji są minimalistyczne i nowoczesne, kolorystyka oscyluje wokół odcieni szarości, beżów i brązów z elementami czerni. Materiały wykończeniowe ograniczono do drewna, wyeksponowanego szarego betonu, metalowych detali i teksturalnych tekstyliów.

