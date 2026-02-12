Polscy deweloperzy są coraz bardziej aktywni we Włoszech. Jednym z nich jest firma Dekpol Deweloper, która przygotowuje się do budowy kompleksu luksusowych apartamentowców w tym popularnym wśród Polaków zakątku Włoch. To pierwsza jak dotąd realizacja tej firmy we Włoszech.

Dekpol: Polskie apartamentowce nad Jeziorem Garda we Włoszech

Jezioro Garda z wybrzeżem porośniętym śródziemnomorską roślinnością, a w tle malownicze pasma Prealp. Takie widoki będą mieli zapewnione przyszli mieszkańcy nowych, luksusowych apartamentowców nad Jeziorem Garda w Lombardii.

W Toscolano-Maderno na zachodnim wybrzeżu słynnego jeziora na północy Włoch powstanie kompleks, za którego budowę odpowiada polska firma Dekpol Deweloper. Przedsiębiorstwo ma w swoim portfolio zarówno bloki mieszkalne, jak i takie luksusowe realizacje jak kompleks apartamentowy Solmarina z czterogwiazdkowym hotelem i własną mariną jachtową nieopodal Gdańska, apartamentowce Granaria na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, czy kompleksy Pino Resort i Trimare na Pomorzu.

Jak informuje Dekpol w swoim komunikacie, trwają właśnie ostatnie przygotowania do podpisania umowy przyrzeczonej. Transakcja dotyczy zakupu gruntu na wybrzeżu Jeziora Garda oraz uzyskania pozwolenia na budowę.