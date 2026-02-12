Limone sul Garda - jedno z najbardziej znanych miasteczek nad jeziorem Garda.
Polscy deweloperzy są coraz bardziej aktywni we Włoszech. Jednym z nich jest firma Dekpol Deweloper, która przygotowuje się do budowy kompleksu luksusowych apartamentowców w tym popularnym wśród Polaków zakątku Włoch. To pierwsza jak dotąd realizacja tej firmy we Włoszech.
Jezioro Garda z wybrzeżem porośniętym śródziemnomorską roślinnością, a w tle malownicze pasma Prealp. Takie widoki będą mieli zapewnione przyszli mieszkańcy nowych, luksusowych apartamentowców nad Jeziorem Garda w Lombardii.
W Toscolano-Maderno na zachodnim wybrzeżu słynnego jeziora na północy Włoch powstanie kompleks, za którego budowę odpowiada polska firma Dekpol Deweloper. Przedsiębiorstwo ma w swoim portfolio zarówno bloki mieszkalne, jak i takie luksusowe realizacje jak kompleks apartamentowy Solmarina z czterogwiazdkowym hotelem i własną mariną jachtową nieopodal Gdańska, apartamentowce Granaria na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, czy kompleksy Pino Resort i Trimare na Pomorzu.
Jak informuje Dekpol w swoim komunikacie, trwają właśnie ostatnie przygotowania do podpisania umowy przyrzeczonej. Transakcja dotyczy zakupu gruntu na wybrzeżu Jeziora Garda oraz uzyskania pozwolenia na budowę.
Działający od ponad trzech dekad Dekpol skupiał się dotychczas na rynku polskim. Budowa kompleksu apartamentowców w Toscolano-Maderno wpisuje się w strategię stopniowej ekspansji firmy za granicą.
„Od dłuższego czasu obserwujemy rosnące zainteresowanie klientów projektami wakacyjnymi realizowanymi poza Polską. Pierwszy projekt we Włoszech traktujemy jako naturalne uzupełnienie naszej oferty, która pozostaje silnie skoncentrowana na rynku krajowym, który nadal jest dla nas numerem jeden w segmencie apartamentów inwestycyjnych” – mówi Michał Skowron prezes zarządu Dekpol Deweloper.
„Projekt nad Gardą jest kolejnym krokiem w rozwoju naszej działalności i odpowiedzią na potrzeby części naszych klientów poszukujących nieruchomości w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach Europy” – dodaje Skowron.
Kameralne Toscolano-Maderno jest o tyle wyjątkowe, że znajduje się na skrawku lądu, który wychodzi w głąb jeziora. Znajdują się tu ruiny rzymskiej willi, XV-wieczne sanktuarium i ogród botaniczny. Miasteczko od lat stanowi też dla przyjeżdżających tu turystów wygodną bazę wypadową dla dalszych wycieczek po regionie.
„Miejscowość Toscolano-Maderno łączy wyjątkowe walory krajobrazowe z dostępem do infrastruktury sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi” – podkreśla Michał Skowron. „W bezpośrednim sąsiedztwie działki, z której roztacza się spektakularny widok na Gardę, znajdują się lokalne restauracje, pola golfowe, rozbudowana sieć tras rowerowych oraz szlaki trekkingowe prowadzące na Monte Pizzocolo”.
Deweloper na razie nie zdradził wizualizacji przyszłych apartamentowców. Jak jednak zapewnia, autorzy projektu mają na uwadze nie tylko prestiż i luksusowy charakter kompleksu, ale również charakter miejscowości, w której powstanie.
„W Toscolano-Maderno chcemy zaprojektować budynki, które w sposób naturalny wpisują się w tożsamość miejsca, jego historię i krajobraz Jeziora Garda. Będzie to architektura zakorzeniona w regionalnym kontekście, a jednocześnie współczesna pod względem standardu i funkcjonalności” – mówi Paulina Czurak-Czapiewska architekt i członek zarządu Dekpol Deweloper.
