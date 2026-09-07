Najwyższy apartamentowiec w Unii Europejskiej znajduje się obecnie w Warszawie i jest to 192-metrowy wieżowiec Złota 44 projektu Daniela Libeskinda. Prawdopodobnie już za dwa lata tytuł najwyższego budynku mieszkalnego w Unii Europejskiej odbierze mu TM Tower – nowy wieżowiec, który otrzymał pozwolenie na budowę. Liczący 230 metrów wysokości gigant stanie w hiszpańskim Benidorm, kurorcie znanym z wysokościowców i wielopiętrowych hoteli.

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Benidorm: nowy najwyższy apartamentowiec w Unii Europejskiej

Do znajdującego się na wybrzeżu Costa Blanca miasta Benidorm (około pół godziny drogi na północ od Alicante) przylgnął przydomek „hiszpańskiego Manhattanu”. Jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych w Hiszpanii w pełni zasługuje na to miano – krajobraz miasta, które jeszcze w połowie XX wieku było niewielką rybacką wioską, definiują wieżowce ciągnące się wzdłuż plaży.

Mieszczą się w nich głównie apartamenty, restauracje i nocne kluby obsługujące około trzech milionów turystów, którzy co roku odwiedzają Benidorm. Już niebawem dołączy do nich apartamentowiec o nazwie TM Tower, który ma znaleźć się w najbardziej ekskluzywnej części miasta, zaledwie 50 metrów od słynnej plaży Poniente.

TM Tower, którego wysokość ma wynieść 230 metrów, pozostawi daleko w tyle liczący 202 metry wysokość InTempo – obecnie najwyższy budynek w Benidorm. Nowy apartamentowiec będzie zarazem czwartym najwyższym budynkiem w Hiszpanii oraz najwyższym kompleksem mieszkalnym w Unii Europejskiej.

Za budowę TM Tower odpowiada hiszpańska firma deweloperska TM Grupo Inmobiliario. Budżet inwestycji wynosi 140 milionów euro. Autorami projektu apartamentowca są biura BakPak Architects z Sewilli i Gea Architects z Elche. Koniec prac zaplanowano na drugą połowę 2028 r..

Liczący 64 piętra budynek będzie miał organiczną, dynamiczną formę inspirowaną wyglądem koralowców. Pomieści 260 mieszkań – od jednopokojowych studiów po apartamenty z czterema sypialniami.

TM Tower – nowa enklawa luksusu na wybrzeżu Hiszpanii

Oprócz mieszkań w apartamentowcu znajdą się też liczne przestrzenie wspólne, w tym ekskluzywne spa, siłownia, kino i żłobek. Oprócz tego mieszkańcy będą mieli do dyspozycji panoramiczne tarasy, baseny, a także bar na szczycie budynku, w którym znajdzie się obserwatorium astronomiczne.

Apartamentowiec powstaje nie tyle z myślą o turystach, ale o obecnych i przyszłych mieszkańcach Benidorm. Z tego powodu – przynajmniej początkowo – górne piętra będą zajmować mieszkania prywatne, nie na wynajem.

Deweloper poinformował, że turyści będą mogli korzystać z apartamentów tylko wtedy, kiedy zgodzą się na to mieszkańcy TM Tower i pozwoli na to prawo. Przestrzenie wspólne, do których dostęp będą mieli nie tylko mieszkańcy TM Tower, ale również osoby z zewnątrz, znajdą się w dolnej części budynku.

W rozmowach z lokalnymi mediami firma TM Grupo Inmobiliario informuje, że mieszkania w TM Tower już teraz cieszą się dużym zainteresowaniem. Deweloper dostaje zapytania zarówno ze strony Hiszpanów, jak i osób z zagranicy.

W ciągu zaledwie kilku dni od pojawienia się ogłoszeń o sprzedaży lokali w TM Tower zarezerwowano ponad 25 proc. z nich. Ceny mieszkań zaczynają się od 530 tysięcy euro, za najdroższe apartamenty należy zapłacić prawie trzy i pół miliona euro.