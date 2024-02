Teraz przyjaciółka Freddie'ego Mercury'ego zdecydowała się sprzedać także posiadłość, w której lider Queen mieszkał do śmierci. Jak informuje agencja nieruchomości Knight Frank, sprzedająca oczekuje ofert przekraczających 30 mln funtów. „Ten dom kryje ogromnie dużo wspomnień, w każdym pomieszczeniu jest mnóstwo miłości i ciepła” – stwierdziła Austin w komunikacie prasowym. „Mieszkanie w tym mieście było przyjemnością i mam stąd wiele wspaniałych wspomnień. Teraz, kiedy dom jest pusty, wracam myślami do chwil, gdy oglądaliśmy go po raz pierwszy” – dodała. „Gdy Freddie i ja po raz pierwszy przeszliśmy przez te drzwi, czuliśmy, że to miejsce spokoju, dom prawdziwego artysty. Teraz nadszedł czas, by to uczucie przekazać komuś innemu” – zaznaczyła.