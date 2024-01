Na sprzedaż trafił dom, w którym w 1994 roku Jeff Bezos założył internetowy sklep Amazon. To właśnie tutaj – w tym parterowym, skromnym domu – Jeff Bezos oraz jego ówczesna żona MacKenzie Scott postanowili uruchomić stronę internetową, na której będzie można kupować książki.

Dom Jeffa Bezosa na sprzedaż. Tu powstał sklep Amazon

Niepozornie wyglądający, znajdujący się w mieście Bellevue nieopodal Seattle dom, w którym powstał sklep Amazon, jest dość skromny, jeśli porównać go do rezydencji, należących obecnie do Jeffa Bezosa. Wartość ma jednak ogromną – to właśnie tu zapadały decyzje, dzięki którym Bezos jest obecnie jedną z najbogatszych osób na świecie.

Dom ma powierzchnię niewiele ponad 140 metrów kwadratowych. Znajdują się w nim trzy sypialnie i przestronny salon z kuchnią. Dom otacza ogród z tarasem oraz wanną z hydromasażem. Od kiedy Bezos pracował tu nad powstaniem sklepu Amazon, nieruchomość została już odrestaurowana. Wciąż znaleźć można tam jednak pozostałości po miliarderze. W garażu, w którym rozpoczęła się historia sklepu Amazon, znajduje się między innymi perfekcyjnie odtworzony, oryginalny banner Amazona.