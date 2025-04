Polska Edycja Aviator Heritage Trimeter – projekt z misją

Pomysł stworzenia polskiej edycji Aviator Heritage Chronograph Trimeter to coś więcej niż zabieg estetyczny czy wariacja na temat klasyki lotnictwa. To przemyślany projekt z konkretnym przesłaniem – oddać hołd polskim pilotom i lekarzom Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Każdy z modeli niesie ze sobą ładunek symboliczny, sięgający do idei służby, precyzji i odpowiedzialności.

Wzornictwo nawiązuje do klasycznych instrumentów pokładowych, ale to, co wyróżnia tę kolekcję najbardziej, to mocno zakorzeniony w polskich realiach charakter. Już w latach 20. i 30. XX wieku polskie aerokluby i wojsko wykorzystywały samoloty do transportu medycznego, a w 1955 roku – pod kierunkiem Tadeusza Więckowskiego – powstało cywilne lotnictwo medyczne, operujące na samolotach takich jak S-13, Jak-12M czy PZL-101 Gawron. W kolejnych dekadach do floty dołączyły śmigłowce SM-1 i SM-2, a przełom przyniósł rok 1975 i pojawienie się Mi-2.

Dziś Lotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje ponad 11 tysięcy misji rocznie, dysponując nowoczesną flotą 23 śmigłowców EC135. Właśnie ten kontekst – zarówno historyczny, jak i współczesny – czyni tę edycję wyjątkową. Widoczny nie tylko w detalach, ale przede wszystkim w intencji.

Charakterystyczne, polskie DNA w serii Trimeter

Heritage Chronograph Polska Edycja od początku powstawał z myślą o uhonorowaniu polskiego lotniczego ratownictwa medycznego. I to widać w każdym detalu. Na tarczy każdego modelu umieszczono napis „Polska Edycja” oraz wizerunek orła białego – symbole nieprzypadkowe, niosące wyraźne odniesienie do narodowej tożsamości i służby publicznej. Całość uzupełnia spersonalizowany dekiel z polskimi napisami i indywidualnym numerem egzemplarza, co podkreśla limitowany i kolekcjonerski charakter każdego z modeli.

Foto: Mat. Partnera

Dodatkowo, na wahniku mechanizmu znalazł się grawer „Polska Edycja”, widoczny przez przeszklony dekiel. Nie jest to kosmetyczna wariacja, lecz pełnoprawna wersja, świadomie zakorzeniona w naszej tradycji i wartościach.

Foto: Mat. Partnera

Kolor, detal, klimat. Cztery warianty, jedna myśl przewodnia

Każdy z czterech modeli został zaprojektowany z tą samą dbałością o szczegóły, ale różnią się wykończeniem. W kolekcji znalazły się wersje z czarną (V.4.40.0.350.4 PL) lub granatową tarczą (V.4.40.0.352.4 PL), z paskami w kolorze czarnym, granatowym lub brązowym.

Foto: Mat. Partnera

Na szczególną uwagę zasługuje wariant w kopercie z powłoką PVD w odcieniu różowego złota (V.4.40.2.353.4 PL) – to bardziej elegancka i retro odsłona w duchu klasycznej motoryzacji i lotnictwa z lat 50. Pozostałe wersje, z surową stalową kopertą, celują w bardziej techniczne, narzędziowe podejście do estetyki.

Funkcja ponad formą

Choć wizualna spójność serii robi wrażenie, to funkcjonalność definiuje jej prawdziwy charakter. Zegarki Trimeter wyposażono w zestaw trzech precyzyjnych skal: tachymetru, telemetru i pulsometru – zaprojektowanych z myślą o konkretnych, praktycznych zastosowaniach. Ich obecność to bezpośrednie nawiązanie do tradycji zegarków lotniczych i ratowniczych, w których każdy pomiar musiał być szybki i niezawodny. Współczesne wykonanie tych funkcji nie tylko zachowuje ich użyteczność, ale również nadaje całości unikalny, techniczny styl.

Foto: Mat. Partnera

Mechanika i materiały – solidna baza tej serii

We wszystkich modelach Polska Edycja Aviator Heritage Chronograph Trimeter zastosowano ten sam szwajcarski mechanizm Sellita SW500 BH a – automatyczny, z rezerwą chodu wynoszącą 62 godziny, pracujący z częstotliwością 28 800 wahnięć na godzinę (4 Hz) i oparty na 27 kamieniach łożyskowych. Zegarki mają klasyczny układ BICOMPAX, czyli dwa subtarcze – licznik 30-minutowy oraz mały sekundnik – rozmieszczone symetrycznie.

Koperta, wyposażona w wyrafinowane przyciski, zamyka wypukłe szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną, inspirowane stylem vintage i odporne na zarysowania. Zakładana tarcza z mocno zarysowanymi, wygiętymi wskazówkami zapewnia wysoką czytelność w każdych warunkach. Całość dopełnia skórzany pasek z zapięciem motylkowym.

Foto: Mat. Partnera

Aviator Heritage Trimeter – seria limitowana do 250 sztuk

Każdy z czterech modeli powstał w ściśle ograniczonej liczbie 250 egzemplarzy. To edycja przygotowana z myślą o osobach, które cenią nie tylko precyzję wykonania, ale też wagę detalu i symboliki. Numerowane dekle i grawerowany wahnik przypominają, że mamy do czynienia z serią zaprojektowaną w konkretnym celu – nie dla mas, ale dla tych, którzy rozumieją jej kontekst. Modele dostępne są na Zegarownia.pl – oficjalnym sprzedawcy marki Aviator w Polsce.

Materiał Promocyjny