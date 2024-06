Gdzie zaczyna się czas? Wizyta w fabryce, w której powstają zegarki Omega

30 tysięcy pojemników i dwóch ludzi

W ciszy panującej w lobby budynku co jakiś czas rozlega się charakterystyczny „robotyczny” dźwięk. „Posłuchajcie” – zastyga w milczeniu Raynald Aeschlimann, prezes Omegi, który zjawił się niespodziewanie, by przyjąć nas na kawie, słodkościach i rozmowie o biznesie. Dźwięk, na którym zwraca uwagę, to odgłos pracy dźwigów w magazynie, dowód na to, że w fabryce wre praca: potrzebne są części z magazynu do wyprodukowania kolejnych zegarków.

Piętra, na których odbywa się produkcja zegarków, zachowują niemal sterylną czystość. Materiały prasowe

Magazyn to niewidoczny na pierwszy rzut oka kręgosłup fabryki. Jest w pełni zautomatyzowany, a dostęp do niego mają tylko dwie osoby, które zajmują się serwisowaniem pracujących tam maszyn. Wewnątrz panują dość ekstremalne warunki – ilość tlenu w powietrzu została obniżona do ok. 15,2 procent, co odpowiada warunkom na wysokości ok. 3000 metrów nad poziomem morza. Nie chodzi jednak o to, by magazynierzy czuli się jak na wycieczce w góry. Mniej tlenu to mniejsze ryzyko wybuchu pożaru w magazynie.

Magazyn widziany z góry – poniżej 30 tysięcy skrzynek z częściami do zegarków. Materiały prasowe

Imponujący magazyn ma trzy piętra i mieści ok. 30 tysięcy pojemników z częściami niezbędnymi do produkcji zegarków marki Omega. Dostępem do zgromadzonych w nim części rządzą dwa dźwigi mknące między półkami z prędkością 4 metrów na sekundę. Do każdego z pojemników. są w stanie dotrzeć w mniej niż dwie minuty. Widok niekończących się rzędów regałów, pomiędzy którymi przemykają dźwigi, przywodzi na myśl kadry z filmu science-fiction.

Tajemnice fabryki Omegi

Magazyn to domena maszyn, ale zegarki Omega produkują ludzie. To ich praca jest tu decydująca, tak jak było to 176 lat temu, gdy Louis Brandt, młody szwajcarski zegarmistrz, otworzył swój warsztat zegarkowy, dając początek marce Omega.