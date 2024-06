Włosi kuszą: 30 tys. euro za przeprowadzkę do Toskanii. Gdzie tkwi haczyk?

Wyludniające się miasteczka we Włoszech od walczą o nowych mieszkańców i robią wszystko, by ich do siebie przyciągnąć. W ramach zachęty w całym kraju uruchomiane są rozmaite programy – między innymi sprzedaży tanich domów czy dopłat do ich kupna czy remontów. Jednym z regionów, który walczy z wyludnieniem, jest lubiana przez turystów Toskania. Jej władze ogłosiły, że tym, którzy zdecydują się na przeprowadzkę do tamtejszych miasteczek w górach, oferują do 30 tysięcy euro. Są jednak określone warunki, które trzeba spełniać, by skorzystać z oferty. Jakie?

30 tys. euro za przeprowadzkę do Toskanii. Jakie trzeba spełnić warunki?

Władze Toskanii opracowały program o nazwie „Pobyt w górach 2024”, w ramach którego przy zakupie domu można otrzymać od 10 tys. do 30 tys. euro. Oferta brzmi dobrze, ale aby z niej skorzystać, trzeba spełniać pewne warunki. Jak wyglądają szczegóły?

By skorzystać z programu „Pobyt w górach 2024” musimy zdecydować się na dom, który znajduje się w jednym z górskich miasteczek w regionie o populacji mniejszej niż 5 tys. mieszkańców. Ponadto, dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50 procent kosztu zakupu nieruchomości i jej remontu. Osoby, które chcą przeprowadzić się do Toskanii i skorzystać z propozycji, muszą mieć więc odłożoną konkretną kwotę.