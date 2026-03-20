Wystawa eksploruje rozwój symboliki europejskiego tarota, a także jego wpływ na kulturę na przestrzeni ostatnich siedmiu wieków
Ci, którzy wybierają się tej wiosny lub latem do Włoch nad Jezioro Como i lubią piękne i zabytkowe przedmioty, nie powinni ominąć nowej wystawy w Bergamo. W tamtejszej Accademii Carrara otwarto bowiem wielką wystawę kart tarota.
Można się spodziewać, że muzeum Accademia Carrara w Bergamo przyciągnie rzesze zwiedzających. Powodem jest nie tylko nowa odsłona rozbudowanej niedawno instytucji, ale też wyjątkowa wystawa pod tytułem „Tarocchi. Le origini. Le carte. La fortuna” (wł. „Tarot: Początki, karty, szczęście”), którą można podziwiać w siedzibie Accademii Carrara.
Obszerna wystawa eksploruje rozwój symboliki europejskiego tarota, a także jego wpływ na kulturę na przestrzeni ostatnich siedmiu wieków. W ramach wystawy można obejrzeć obszerną kolekcję kart, z których najstarsze liczą ponad 600 lat. Przedmioty, które zasiliły wystawę, wypożyczono z takich instytucji jak między innymi Biblioteka Narodowa w Paryżu, Uniwersytet Yale czy Biblioteka Narodowa we Florencji.
Jednym z najcenniejszych elementów wystawy jest niemal kompletna, pochodząca z XV wieku talia Colleoni, która powstała na zamówienie rodu Sforza. To najbardziej kompletna zabytkowa talia kart tarota na świecie – z oryginalnych 79 kart do naszych czasów zachowały się aż 74. Talia Colleoni to wyjątkowy unikat: od średniowiecza przetrwało zaledwie około 20 szczątkowych talii, które liczą ledwie po kilka kart.
Wszystkie istniejące karty z talii Colleoni zebrano w jednym miejscu po raz pierwszy od ponad stu lat, okazja jest więc wyjątkowa. Na co dzień karty są rozproszone po całym świecie: znajdują się w zasobach Accademii Carrara w Bergamo, w Morgan Library w Nowym Jorku, a także w rękach prywatnego kolekcjonera.
Ekspozycja obejmuje nie tylko karty tarota, które powstały między XV a XXI wiekiem, ale również około 70 innych eksponatów – obrazy, manuskrypty z iluminacjami, książki oraz prace takich współczesnych artystów jak Leonora Carrington, Niki de Saint Phalle, Victor Brauner czy Italo Calvino, który sam fascynował się tarotem i był jednym z pierwszych twórców, którzy przyczynili się do renesansu tarota w naszych czasach.
Tarot pojawił się w Europie w XV wieku, karty najprawdopodobniej przywieźli ze Wschodu weneccy żeglarze. Początkowo był formą rozrywki dla arystokracji, która używała tarota w roli kart do gry. To były małe, drogocenne dzieła sztuki, które malowano podobnie jak średniowieczne iluminacje – przy użyciu farb i złota.
Z czasem tarot zmienił swój charakter – stał się popularną formą przepowiadania przyszłości. Dzięki wynalezieniu druku w XVI wieku karty szybko rozprzestrzeniły się w europejskich miastach, gdzie doczekały się niezliczonych reinterpretacji i modyfikacji. Apogeum popularności tarota przypada na XVIII wiek, ale jego wpływ na kulturę trwa do dziś.
W XXI wieku tarot wciąż fascynuje, istnieje więc spora szansa, że muzeum w Bergamo przyciągnie tłumy entuzjastów tajemniczych kart. Wystawa „Tarocchi. Le origini. Le carte. La fortuna” w Accademii Carrara potrwa do 2 czerwca 2026 r.
