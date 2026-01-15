Najbardziej oczekiwane budynki 2026 roku. Jeden z nich powstawał przez 144 lata

Aktualizacja: 15.01.2026 10:07 Publikacja: 15.01.2026 05:00
New Museum w Nowym Jorku to budynek, w którym spotkały się wizje kilku wybitnych architektów, laureatów prestiżowej nagrody Pritzkera.
Foto: OMA/bloomimages.de
Ze względu na przesąd o końcu świata budowę bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie przeciągano w nieskończoność. Wszystko jednak wskazuje na to, że kościół projektu Antonio Gaudíego zostanie ukończony, i to w tym roku. Co ciekawe – w setną rocznicę śmierci słynnego katalońskiego architekta.
Obecnie trwają ostatnie prace nad Kaplicą Wniebowzięcia oraz centralną Wieżą Jezusa Chrystusa, której wysokość wyniesie 172,5 metra. Po ukończeniu budowy tej wieży Sagrada Familia będzie największym budynkiem w Barcelonie.
Drugim, wartym uwagi budynkiem, którego budowa zakończy się w tym roku w Europie, będzie Centrum Kultury Nadmorskiej (ang. Waterfront Culture Center) w Kopenhadze według projektu biura Kengo Kuma & Associates, prowadzonego przez światowej sławy japońskiego architekta, autora lub współautora tak znanych obiektów jak tokijski Stadion Narodowy czy muzeum V&A w szkockim Dundee. Zarówno architektura obiektu, jak i wystawy, które będą się w nim odbywać, mają ukazywać związek mieszkańców Kopenhagi z morzem.
Prace nad bazyliką Sagrada Familia rozpoczęto w 1882 roku.
Foto: Federico Lanzilotta Unsplash
Masywny i zarazem elegancki budynek jest częścią szerszego planu urbanistycznego w dawnej przemysłowej dzielnicy Kopenhagi o nazwie Papirøen (Wyspa Papierowa). Jak dotąd wokół Centrum Kultury Nadmorskiej wybudowano już szereg budynków o różnym przeznaczeniu. Projekt przygotowany przez pracownię Kengo Kumy ma być symbolem i ozdobą całego kompleksu.
Vandkulturhuset to projekt pracowni japońskiego architekta Kengo Kumy.
Foto: Kengo Kuma and Associates
Pod względem rozmachu architektonicznego, a także liczby nowych, monumentalnych realizacji, od wielu lat zdecydowanie przoduje Azja, zwłaszcza Chiny.
Rok temu zapowiadaliśmy ukończenie budowy Muzeum Guggenheima w Abu Zabi według projektu zmarłego niedawno architekta Franka Gehry’ego. Ostatecznie jednak otwarcie instytucji nastąpi dopiero w 2026 r.
Muzeum znajduje się na sztucznej „wyspie muzeów” Saadiyat Island. Jego bryła nawiązuje do siostrzanej instytucji w Bilbao, którą również zaprojektował Gehry, będzie miała jednak znacznie większą skalę – będzie to największa na świecie filia Muzeum Guggenheima.
Wracając na chwilę do Chin, wart uwagi z pewnością będzie gmach Wielkiej Opery w Szanghaju. Za jego projekt odpowiadają architekci z biura Snøhetta. Rozległy obiekt pomyślano jako ogólnodostępną, otwartą przestrzeń, która płynnie spaja się z otoczeniem. Obiekt wieńczy dach, na którym znajdzie się amfiteatr.
Kolejne muzeum z pewnością będzie punktem obowiązkowym dla fanów „Gwiezdnych Wojen” i całej popkultury. Mowa o Lucas Museum of Narrative Art w Los Angeles, którego fundatorami są słynny reżyser George Lucas i bizneswoman Mellody Hobson. Gmach ma otworzyć się we wrześniu tego roku.
Lucas Museum of Narrative Art w Los Angeles.
Foto: MAD
Tematyka wystaw będzie koncentrować się na sztuce opowiadania historii poprzez słowo pisane i obraz. Autorem projektu budynku jest Ma Yansong z pracowni MAD Architects, za teren wokół budynku odpowiada architektka krajobrazu Mia Lehrer z biura Studio-MLA.
Budynek New Museum w Nowym Jorku w nowej odsłonie otworzy się w marcu 2026 roku.
Foto: OMA/bloomimages.de
Zmianę przejdzie w tym roku nowojorskie New Museum. To realizacja niezwykła z punktu widzenia architektury, bo do istniejącego budynku, zaprojektowanego przez wielokrotnie nagradzaną japońską pracownię SANAA w 2007 roku, dodano nowy obiekt będący z koleio dziełem pracowni OMA współprowadzonej przez japońskiego architekta Shohei Shigematsu oraz Holendra Rema Koolhaasa, laureata nagrody Pritzkera, nazywanej „architektonicznym Noblem”. Dzięki rozbudowie, w bardzo charakterystycznym dla Koolhaasa surowym stylu, muzeum, które otworzy się w marcu 2026 r., będzie mogło przyjąć dwukrotnie więcej gości niż dotąd.
