Najbardziej oczekiwane budynki 2026 roku. Jeden z nich powstawał przez 144 lata

Ze względu na przesąd o końcu świata budowę bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie przeciągano w nieskończoność. Wszystko jednak wskazuje na to, że kościół projektu Antonio Gaudíego zostanie ukończony, i to w tym roku. Co ciekawe – w setną rocznicę śmierci słynnego katalońskiego architekta.

Obecnie trwają ostatnie prace nad Kaplicą Wniebowzięcia oraz centralną Wieżą Jezusa Chrystusa, której wysokość wyniesie 172,5 metra. Po ukończeniu budowy tej wieży Sagrada Familia będzie największym budynkiem w Barcelonie.

Najciekawsze nowe budynki 2026 roku w Europie. Gdzie warto pojechać?

Drugim, wartym uwagi budynkiem, którego budowa zakończy się w tym roku w Europie, będzie Centrum Kultury Nadmorskiej (ang. Waterfront Culture Center) w Kopenhadze według projektu biura Kengo Kuma & Associates, prowadzonego przez światowej sławy japońskiego architekta, autora lub współautora tak znanych obiektów jak tokijski Stadion Narodowy czy muzeum V&A w szkockim Dundee. Zarówno architektura obiektu, jak i wystawy, które będą się w nim odbywać, mają ukazywać związek mieszkańców Kopenhagi z morzem.

Prace nad bazyliką Sagrada Familia rozpoczęto w 1882 roku. Foto: Federico Lanzilotta Unsplash

Masywny i zarazem elegancki budynek jest częścią szerszego planu urbanistycznego w dawnej przemysłowej dzielnicy Kopenhagi o nazwie Papirøen (Wyspa Papierowa). Jak dotąd wokół Centrum Kultury Nadmorskiej wybudowano już szereg budynków o różnym przeznaczeniu. Projekt przygotowany przez pracownię Kengo Kumy ma być symbolem i ozdobą całego kompleksu.