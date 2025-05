„Madonna z Dzieciątkiem na tronie” to piąte pod względem wartości dzieło Botticellego. To również niezwykle cenny materiał badawczy dla historyków sztuki. Z tego powodu 9 maja brytyjski Departament Kultury, Mediów i Sportu wydał tymczasowy zakaz sprzedaży obrazu poza granice Wielkiej Brytanii. Ma to dać czas brytyjskim muzeum na odkupienie dzieła od jego aktualnego właściciela.

Decyzję tę departament wydał po konsultacji z Komisją Rewizyjną ds. Eksportu Dzieł Sztuki i Obiektów Kultury. „Dalsze badania nad miejscem pracy Botticellego w jego twórczości, w tym, jak funkcjonował jego warsztat, a także nad łącznością z szerszym kontekstem florenckiego renesansu, przyniosłyby ogromne korzyści” – podkreśla członek Komisji Christopher Baker w komunikacie, który pojawił się na oficjalnej stronie rządu Wielkiej Brytanii.

„W obliczu tych intrygujących możliwości powinniśmy podjąć wszelkie starania, aby zabezpieczyć ten urzekający obraz” – podsumowuje Baker.

„Mam nadzieję, że jakieś muzeum w Wielkiej Brytanii będzie w stanie ocalić to dzieło, by kolejne pokolenia mogły się nim zachwycać” – powiedział z kolei Chris Bryant z departamentu kultury, mediów i sportu.

Co dalej z arcydziełem Sandro Botticellego?

Blokada licencji na eksport „Madonny z Dzieciątkiem na tronie” pozostanie w mocy przez trzy miesiące, do 8 sierpnia 2025 roku. Po tym czasie właściciel obrazu będzie miał 15 dni roboczych na rozważenie ofert jego zakupu ze strony brytyjskich instytucji publicznych za kwotę około dziesięciu milionów funtów. Istnieje też możliwość przedłużenia blokady licencji na eksport obrazu o kolejne sześć miesięcy.