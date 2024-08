„Kategoria »Przestrzeń Publiczna« obejmowała najwięcej dzieł, dlatego to podwójne zwycięstwo jest dla nas szczególne!” – cieszą się autorzy pomnika, komentując wyniki konkursu.

Pomnik z Wrocławia najlepszym na świecie dziełem sztuki w przestrzeni publicznej

Szklany Pomnik Żołnierzy Niezłomnych odsłonięto w maju 2024 roku, projekt zrealizowano dzięki współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Historii Zajezdnia. Monument znajduje się między ulicami Borowską, Glinianą i Dyrekcyjną.

Pomnik ma formę dziewięciu szklanych prostopadłościanów, w których majaczą zatopione w szkle postaci żołnierzy. Bloki ustawiono tak, że sylwetki żołnierzy wydają się podążać w różnych kierunkach. Zarówno materiał, jak i sposób ustawienia brył ma symbolizować sytuację bez wyjścia, w jakiej po 1945 roku znalazło się całe ówczesne pokolenie.

Podwójna wygrana w CODAawards 2024 to kolejny sukces w ramach tego konkursu, jaki mają na koncie artyści z pracowni Archiglass. We wrześniu 2022 roku nagrodę w kategorii „Obiekty sakralne” otrzymał „Duch Palatium” – instalacja otaczająca kościół Najświętszej Marii Panny in Summo na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Obiekt znajduje się tam, gdzie przed wiekami stała siedziba Mieszka I i jego żony Dobrawy, zwana palatium. Artyści z Archiglass są autorami projektu oraz wykonawcami szklanych elementów instalacji. Całe założenie wokół kościoła to z kolei koncepcja architekta Przemo Woźnego z Poznania, który zaprosił do współpracy wrocławskich twórców.