Poinformowano także, że jeśli firmie rozbiórkowej uda się z powodzeniem usunąć dzieło sztuki, zostanie ono uznane za jej własność. Mural Banksy’ego w Dover eksperci wyceniają na około 1 milion funtów.

W wysłanym do CNN rzeczniczka firmy zajmującej się rozbiórką budynku poinformowała, że odzyskane fragmenty muralu są obecnie „poddawane ocenie”. „DDS dokłada wszelkich starań, by ocalić pracę – tak, by nadal mogła cieszyć się nią społeczność”. Banksy, którego tożsamość wciąż nie jest znana, nie skomentował dotąd publicznie rozbiórki budynku, na którym stworzył swoje dzieło. Wcześniej odniósł się zaś do zamalowania swojej pracy – podkreślił, że "biały kwadrat, który ją zastąpił mówi dokładnie to samo, co miał mówić jego mural".

Wartość rynkowa prac Banksy’ego wzrosła w ostatnich latach. Artysta mimo to w dalszym ciągu maluje w przestrzeni publicznej swoje murale, których konserwacja jest niemal niemożliwa – w niektórych przypadkach wydaje się on nawet celowo tworzyć je w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenie.

To nie pierwszy raz, kiedy dzieło Banksy’ego ulega zniszczeniu. W 2016 roku stało się to między innymi z „Budką szpiegowską” – jednym z najsłynniejszych murali artysty przedstawiającym trzech tajnych agentów otaczających budkę telefoniczną ze sprzętem szpiegowskim.

W lutym 2023 roku praca „Walentynkowy makijaż”, którą Banksy chciał zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet, przetrwała zaś jedynie kilka godzin – chwilę po jej powstaniu zniknął bowiem jej kluczowy element.

Artysta raz także sam przyłożył rękę do zniszczenia swojego dzieła – zaskoczył wszystkich, gdy po sprzedaży na aukcji organizowanej przez Sotheby's jego obrazu, "Dziewczyna z balonem", za 1,2 mln dolarów, obraz uległ samozniszczeniu. Kiedy został sprzedany, zaczął wyślizgiwać się z ramy i zsuwać do niszczarki, która zainstalowana była w ramie. W efekcie praca została zniszczona.