Zdobycie choćby jednej gwiazdki Michelin to dla szefa kuchni i całego zespołu restauracji ogromny sukces i powód do dumy, często okupiony jeszcze większą, wieloletnią pracą. Björn Frantzén należy do garstki szefów kuchni, którym w tym samym czasie udawało się kierować jednocześnie trzema restauracjami z trzema gwiazdkami na koncie. Obecnie jest jedynym szefem kuchni na świecie w tej kategorii.

Reklama Reklama

Björn Frantzén: Szef kuchni z kompletem gwiazdek Michelin

Björn Frantzén nie należy do grona szefów kuchni z rekordowymi liczbami gwiazdek Michelin na koncie. Ze swoimi dziewięcioma odznaczeniami, które łącznie zdobył jak dla swoich trzech restauracji, 49-letni Szwed pozostaje daleko w tyle za takimi tuzami światowej gastronomii jak Joël Robuchon, Alain Ducasse, Gordon Ramsay czy Yannick Alléno – oni mają po kilkanaście gwiazdek.

Frantzén ma jednak na koncie niezwykły wyczyn w skali całej branży gastronomicznej, którego udało się dotychczas dokonać jedynie garstce jego kolegów po fachu (na przykład wspomnianym Ducasse’owi i Robuchonowi). Obecnie to jedyny szef kuchni na świecie, który kieruje trzema restauracjami i każda z nich ma aktualnie trzy gwiazdki Michelin.

Znakiem rozpoznawczym kulinarnego stylu Szweda jest łączenie szeroko pojętej kuchni nordyckiej z wyrafinowanymi francuskimi technikami gotowania oraz smakami Azji, w szczególności Japonii. Gastronomiczne imperium Björna Frantzéna składa się z dziewięciu restauracji działających na kilku kontynentach, wszystkie należą do firmy Szweda, Frantzén Group.

Foto: JOEL SAGET / AFP

Perłami w koronie Frantzén Group są trzy lokale: Frantzén w Sztokholmie, Zén w Singapurze i FZN w Dubaju. To trzy z jedynie 157 restauracji na całym globie, które posiadają aktualnie trzy gwiazdki Michelin.

Najstarsza i jednocześnie flagowa restauracja Szweda, Frantzén, zdobyła swoją trzecią gwiazdkę w 2018 roku. Była to pierwsza restauracja w Szwecji, której udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w słynnym czerwonym przewodniku.

Następna była założona w 2018 r. Zén, która trzy gwiazdki zdobyła trzy lata później. Najnowszy sukces to trzy gwiazdki dla FZN. Dubajska restauracja zdobyła to wyróżnienie w ubiegłym roku, zaledwie kilka miesięcy od swojego otwarcia w październiku 2024 roku.

Björn Frantzén: od profesjonalnego piłkarza do fenomenu fine diningu

Pierwszą pasją Björna Frantzéna był sport. Szwed od dziecka trenował piłkę nożną, przez pięć lat grał nawet jako profesjonalny zawodnik. Wykrycie u Frantzéna niewydolności serca przekreśliło plany na kontynuację kariery piłkarza.

Frantzén zajął się więc swoim drugim hobby, czyli gotowaniem. Kształcił się w szkole gastronomicznej w Sztokholmie, potem swoje kulinarne umiejętności szlifował między innymi w takich słynnych gwiazdkowych restauracjach jak Pied à Terre w Londynie czy L’Arpège w Paryżu.

W 2008 r., wraz z szefem kuchni Danielem Lindebergem Szwed otworzył w Sztokholmie swoją pierwszą restaurację o nazwie Frantzén/Lindeberg, która jako jedna z pierwszych restauracji w Skandynawii dorobiła się dwóch gwiazdek w przewodniku Michelin. Pięć lat później Lindeberg odszedł z biznesu, a kiedy restauracja zmieniła lokalizację w 2017 r., w jej nazwie pozostało jedynie nazwisko Frantzéna – aż do dziś.

Björn Frantzén nie zwalnia tempa. Jeszcze w tym roku planuje otworzyć kilka nowych restauracji, w tym Brasserie Astoria w Londynie i Emberlin w Sztokholmie.