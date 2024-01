Uruchomiona 26 lutego 1977 roku Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego jest całoroczną stacją naukowo-badawczą położoną nad Zatoką Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych – oddalona jest więc od Polski o ponad 14 tysięcy kilometrów. Stacja znajduje się w miejscu całkowicie odizolowanym, w którym nierzadko panują skrajnie trudne warunki pogodowe.

Reklama

Choć to przede wszystkim placówka badawcza, zajmująca się rozmaitymi projektami naukowymi, pozwalającymi lepiej zrozumieć środowisko arktyczne lub antarktyczne, to na miejscu potrzebni są nie tylko naukowcy, ale i personel, dzięki któremu stacja będzie poprawnie funkcjonować. Między innymi takie osoby są obecnie poszukiwane – jak bowiem poinformowano, ruszyła rekrutacja na 49. Polską Wyprawę Antarktyczną. Co trzeba zrobić i jakie należy spełniać warunki, by dołączyć do zespołu Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego?

Ruszyła rekrutacja na 49. Polską Wyprawę Antarktyczną

W styczniu 2024 roku ogłoszona została rekrutacja na 49. Polską Wyprawę Antarktyczną do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. W jej ramach poszukiwani są pracownicy nie tylko na stanowiska naukowe i badawcze, ale także osoby zupełnie z tymi dziedzinami niezwiązane. Obecnie rekrutowani są między innymi chętni do grupy zimującej, pracujący w stacji przez okres całego roku – od października do listopada kolejnego roku.

Czytaj więcej Architektura Galeria sztuki w dawnej rzeźni. Projekt Polaków wśród najlepszych budynków w Europie Projekt katowickiej pracowni KWK Promes pod kierownictwem Roberta Koniecznego walczy o tytuł najlepszego budynku w Europie. Galeria sztuki Plato w Ostrawie wyróżniona w prestiżowym konkursie EU Mies van der Rohe Award.

Jak czytamy na stronie internetowej Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Henryka Arctowskiego, poszukiwani są: