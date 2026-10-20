W wiedeńskiej dzielnicy Neubau obowiązują szczególne zasady dotyczące wyprowadzania psów
Kampania nosi nazwę Schönes Gassi, czyli „Przyjemny spacer z psem” i rozpoczęła się w wiedeńskiej dzielnicy Neubau – donosi The Guardian. Obecnie mieszka tam około 600 psów. Celem kampanii jest ochrona miejscowej zieleni, w tym około 250 drzew, które posadzono w ostatniej dekadzie, aby złagodzić skutki kryzysu klimatycznego.
Czytaj więcej
Radziecka sonda Kosmos 482 miała dotrzeć na Wenus, ale przez ponad pół wieku krążyła wokół Ziemi. Rok temu zaczęła spadać, a naukowcy próbowali osz...
Organizatorzy zachęcają, aby oprócz woreczków na odchody zabierać na spacer wodę z kranu, przy czym mieszkańcy mogą zgłosić się po darmową butelkę do urzędu dzielnicy. Udział w programie jest dobrowolny. Niewykluczone, że inicjatywa obejmie kolejne części Wiednia.
W realizację kampanii zaangażowana jest organizacja Grätzllabor. Według przekazywanych przez nią informacji psi mocz uszkadza korę, osłabiając barierę chroniącą drzewa przed patogenami i grzybami. Dzięki rozcieńczeniu go wodą zmniejsza się stężenie amoniaku oraz innych szkodliwych substancji przenikających do gleby. W ten sposób można też złagodzić nieprzyjemny zapach. Jak podkreśla organizacja, nie oznacza to jednak, że czworonogi mają przyzwolenie na znaczenie drzew i terenów zielonych.
Czytaj więcej
Patryk i Monika Urbanowie, kierujący Fundacją Siepomaga, są jednocześnie właścicielami spółki, która ją obsługuje. Jak informuje TVN24, okazuje się...
Trenerka psów Conny Sporrer twierdzi, że większość zwierząt można nauczyć, gdzie powinny załatwiać swoje potrzeby. Jej zdaniem potrzebne są edukacja, wzajemny szacunek i wystarczająca liczba odpowiednich miejsc dla psów – pisze The Guardian.
Podobne programy wprowadzono już m.in. w Japonii, Włoszech, Szwajcarii i Hiszpanii. W berlińskiej dzielnicy Charlottenburg-Wilmersdorf zaczęto ustawiać „kamienie do siusiania”, które mają odciągać psy od drzew. W niektórych częściach Berlina zrezygnowano również z sadzenia szczególnie wrażliwych na mocz robinii akacjowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas