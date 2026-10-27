Rekordowy połów, jak informuje niemiecki „Bild”, miał miejsce w czasie odbywających się w Rybniku w dniach 10–11 października zawodów wędkarskich. Wzięło w nich udział 70 drużyn z całej Europy skupiających łącznie 150 wędkarzy.

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W Polsce złowiono najdłuższego suma na świecie. Ryba mierzyła niemal trzy metry

W zawodach brał udział 34-letni Oliver Schäfer z Mechernich-Kallmuth wraz ze swoim 31-letnim holenderskim partnerem Kevinem Cremersem. To właśnie im, mimo niesprzyjających warunków pogodowych, udało się złowić gigantyczną rybę.

W trakcie pływania łódką po zbiorniku, w którym odbywały się zawody, Schäfer w pewnym momencie poczuł silne szarpnięcie trzymanej w dłoni specjalistycznej wędki przeznaczonej do połowu dużych sumów. - Od razu, bazując na swoim doświadczeniu, zorientowałem się, że to ogromna ryba – przyznał 34-letni wędkarz w rozmowie z „Bildem”. – Dopiero gdy po raz pierwszy wynurzyła się na powierzchnię, zobaczyliśmy, jak naprawdę jest duża – dodał.

Sum nie dał się jednak szybko złowić. Walka z nim trwała 30 minut. W tym czasie Cremers sterował łodzią pod wiatr, a jego niemiecki partner walczył o to, by utrzymać rybę pod kontrolą. Gdy w końcu sum znalazł się na brzegu, został zmierzony przez jury zawodów. Wówczas okazało się, że ma aż 292 cm. — Dopiero wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że pobiliśmy rekord świata — powiedział Oliver Schäfer.

Gigantyczna ryba po pomiarze została wypuszczona do wody. Jak podaje serwis Polsat News, złowienie suma mierzącego niemal trzy metry nie zapewniło niemiecko-holenderskiej drużynie zwycięstwa w zawodach. W końcowej klasyfikacji liczyła się bowiem łączna liczba zdobytych punktów. Schäfer i Cremers zdobyli ich 28 930, co dało im drugie miejsce.

Gigantyczny sum został złowiony już po raz drugi

Okazuje się, że sum złowiony przez Niemca w trakcie tegorocznych zawodów w Rybniku był już znany wędkarzom. Eksperci uważają, że ta sama ryba została rok wcześniej złowiona przez wędkarzy z Polski. Wówczas również mierzyła 292 cm. W tym roku jednak przybrała na wadze.

To z kolei oznacza, że Oliver Schäfer wyrównał zeszłoroczny rekord świata w najdłuższym złowionym sumie na świecie.

— Jako wędkarz znam opowieści o trzymetrowych rybach, ale wierzę tylko w to, co sam zobaczę. Teraz do trzech metrów brakuje już tylko szerokości dłoni — przyznał w rozmowie z „Bildem”.

Opowiedział w niej również o tym, że żona na wieść o jego gigantycznej zdobyczy, stwierdziła: „To było do przewidzenia. On zawsze łowi takie duże ryby”.