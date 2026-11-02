Co oznacza żółta wstążka u psa? To jasny sygnał dla otoczenia
Żółta wstążka to międzynarodowy symbol, który niesie przekaz, że zwierzę potrzebuje przestrzeni i spokoju.
Właściciele psa, którzy umieszczają żółtą wstążkę przy jego obroży, szelkach lub smyczy chcą w ten sposób zasugerować, że zwierzę nie chce być dotykane, głaskane ani zaczepiane przez inne psy.
Symbol jest elementem międzynarodowej inicjatywy społeczno-edukacyjnej The Yellow Dog Project . Jej celem jest budowanie świadomości na temat potrzeb komunikacyjnych zwierząt oraz ułatwienie codziennego funkcjonowania psom, które z różnych przyczyn potrzebują większej przestrzeni.
Sygnału nie należy ignorować, ponieważ może to prowadzić do przykrych incydentów. Nie jest to sygnał świadczący o agresji czworonoga, lecz prośba o zachowanie bezpiecznego dystansu, który zapobiega wywoływaniu reakcji lękowych lub obronnych.
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Prawidłowa reakcja w przypadku spotkanie psa z żółtą opaską nie wymaga dużego wysiłku ze strony innych przechodniów i osób spacerujących ze swoimi pupilami.
Nawet jeśli pies nie ma żółtej wstążki, zawsze warto zapytać o zgodę na podejście do niego. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest trzymanie swojego czworonoga na smyczy.
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