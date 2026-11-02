Żółta wstążka to międzynarodowy symbol, który niesie przekaz, że zwierzę potrzebuje przestrzeni i spokoju.

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Czym jest The Yellow Dog Project?

Właściciele psa, którzy umieszczają żółtą wstążkę przy jego obroży, szelkach lub smyczy chcą w ten sposób zasugerować, że zwierzę nie chce być dotykane, głaskane ani zaczepiane przez inne psy.

Symbol jest elementem międzynarodowej inicjatywy społeczno-edukacyjnej The Yellow Dog Project . Jej celem jest budowanie świadomości na temat potrzeb komunikacyjnych zwierząt oraz ułatwienie codziennego funkcjonowania psom, które z różnych przyczyn potrzebują większej przestrzeni.

Sygnału nie należy ignorować, ponieważ może to prowadzić do przykrych incydentów. Nie jest to sygnał świadczący o agresji czworonoga, lecz prośba o zachowanie bezpiecznego dystansu, który zapobiega wywoływaniu reakcji lękowych lub obronnych.

Dlaczego pies nosi żółtą wstążkę? Najczęstsze powody

Decyzja o założeniu żółtego akcesorium rzadko ma związek z brakiem wychowania psa. Motywacji stojących za tym oznaczeniem jest bardzo wiele:

Pies może być po zabiegu operacyjnym, odczuwać ból lub posiadać osłabioną odporność. Kontakt z innym zwierzęciem może wyrządzić mu krzywdę,

Lękliwość i trudne doświadczenia. Psy po przejściach często boją się obcych, hałasu i bezpośrednich konfrontacji z innymi psami,

Oznaczenie ma zapobiegać natarczywemu podbieganiu samców do suk w trakcie cieczki,

Pies może być w trakcie treningu behawioralnego lub być psem asystującym, co wymaga od niego pełnego skupienia,

Powodem może być również podeszły wiek lub niepełnosprawność. Starsze, głuche lub niedowidzące psy łatwo przestraszyć.

Jak prawidłowo zachować się na widok żółtego oznaczenia?

Prawidłowa reakcja w przypadku spotkanie psa z żółtą opaską nie wymaga dużego wysiłku ze strony innych przechodniów i osób spacerujących ze swoimi pupilami.

Najlepiej zwiększyć dystans i w miarę możliwości ominąć psa z daleka,

Zaleca się przytrzymać swojego psa bliżej i nie pozwalać mu, by spontanicznie podbiegł do zwierzęcia z żółtą opaską,

Nie należy wołać psa i próbować nawiązywać z nim bezpośredniego kontaktu,

Ważne jest również, by wyjaśnić dzieciom, jak się zachować w takiej sytuacji.

Nawet jeśli pies nie ma żółtej wstążki, zawsze warto zapytać o zgodę na podejście do niego. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest trzymanie swojego czworonoga na smyczy.