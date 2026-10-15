Uczymy się nowych rzeczy, ale pozostajemy przygnębieni, sfrustrowani i zestresowani. Jak zauważają eksperci z Gallupa w swoim najnowszym globalnym raporcie, pewną rolę odgrywają w tym zjawisku media społecznościowe, które stanowią część naszej codzienności. Nie chodzi jednak jedynie o fakt korzystania z social mediów, ale raczej o czas spędzony na tych platformach.

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Rozwój na smutno. Badanie Gallupa w 97 krajach

Każdego dnia zdobywamy nowe informacje i umiejętności, które przekuwamy na wiedzę o świecie. Z nowego raportu Gallupa pt.: „State of the World’s Emotional Health” wynika jednak, że z tymi pozytywnymi aspektami nie zawsze idzie w parze wzrost poziomu satysfakcji z życia.

Publikacja podsumowuje dwie dekady badań Gallupa dotyczących stanu emocjonalnego mieszkańców całego świata. Pokazuje też, w jaki sposób – i czy w ogóle – zmieniły się emocje, które odczuwamy na co dzień. Raport bazuje na ankietach, które przeprowadzono wśród mieszkańców 97 krajów z całego globu, w każdym kraju przepytano reprezentatywną grupę liczącą ok. 1000 osób.

Internet, a także media społecznościowe, do pewnego stopnia sprzyjają zdobywaniu wiedzy. Okazuje się, że nauczenie się czegoś nowego w ostatnim czasie zadeklarowało 57 proc. respondentów korzystających z social mediów – w porównaniu z 45 proc. osób, które nie korzystają z tych platform.

Badacze zauważyli jednocześnie, że radość odczuwa coraz mniej ludzi, a negatywne emocje, takie jak obawy, stres, smutek czy złość, niezmiennie pozostają na stosunkowo wysokim poziomie od kilku lat. Jest on jednocześnie wyższy od tego, który eksperci Gallupa zanotowali 20 lat temu. Ludzie martwią się i smucą o 8 proc. częściej, poziom stresu wzrósł o 7 proc., a złości – o 4 proc.

Platformy społecznościowe i dobrostan psychiczny

Autorzy raportu zauważyli, że wpływ mediów społecznościowych na psychiczny dobrostan nie jest jednoznaczny. Po uwzględnieniu takich czynników jak wiek, płeć, sytuacja zawodowa, stan zdrowia, poziom wykształcenia i dochody, osoby korzystające z social mediów wykazały poziomy pozytywnych emocji i zadowolenia z życia o ok. 10 proc. wyższe w porównaniu z osobami niekorzystającymi.

Jednocześnie w gronie użytkowników platform społecznościowych nieznacznie wyższy był poziom stresu, który wyniósł 37 proc. w porównaniu z 36 proc. osób niekorzystających z tych serwisów. W przypadku innych negatywnych emocji nie zauważono znaczących różnic między obydwiema grupami.

Sytuacja robi się bardziej skomplikowana, jeżeli weźmiemy pod uwagę czas spędzony w mediach społecznościowych. Umiarkowani użytkownicy, spędzający na tego rodzaju platformach od pół godziny do mniej niż 2 godzin dziennie, wykazali wyższe poziomy wskaźników dobrostanu psychicznego w porównaniu z pozostałymi grupami respondentów.

Więcej negatywnych emocji odczuwają z kolei użytkownicy spędzający w social mediach dwie godziny dziennie lub więcej. Co ciekawe, niższy poziom zadowolenia z życia oraz wyższe poziomy złości, samotności i smutku dotyczą tej ostatniej grupy użytkowników zamieszkujących także kraje rozwinięte, a więc m.in. Europę.