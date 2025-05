W rankingu znalazło się 11 miast z Polski. Bardzo wysokie, 170. miejsce zajęła Warszawa, którą autorzy raportu zakwalifikowali do grona regionalnych liderów. Najmocniejszą stroną stolicy Polski okazała się jakość życia. Wraz z Rzymem Warszawa awansowała w rankingu, podczas gdy takie europejskie miasta jak Zurich czy Lyon zaliczyły spadek.

Nieco niżej od Warszawy, na miejscu 175., uplasował się Wrocław. Na pozycji 176. znalazł się Poznań, dalsze miejsca zajęły kolejno: Kraków (215.), Gdańsk (217.), Lublin (279.), Szczecin (305.), Białystok (310.), Katowice (352.), Bydgoszcz (363.) i Łódź (562.). Najmocniejszą stroną każdego z nich również jest wysoka jakość życia.

Oxford Economics Global Cities Index 2025: wiodące miasta na świecie

W czołowej dziesiątce nastąpiły niewielkie zmiany w porównaniu ze stanem z ubiegłego roku: w gronie tym utrzymało się osiem miast. Niezmiennie na pozycji lidera znajduje się Nowy Jork, za którym plasuje się Londyn. Obydwa miasta przodują pod względem wskaźników ekonomicznych i kapitału ludzkiego — to wiodące globalne ośrodki finansowe, biznesowe i edukacyjne.

W pierwszej piątce znalazły się ponadto Paryż, San Jose (USA) i Seattle. Co ciekawe, wyprzedzają one Nowy Jork i Londyn pod względem jakości życia. Do czołowej dziesiątki awansowały Sydney na miejscu siódmym (ze względu na wysoką jakość życia i środowiska) i Boston na miejscu ósmym (dzięki poprawie wskaźników ekonomicznych). W gronie 50 wiodących miast naszego globu znalazły się takie miasta z Europy jak Dublin, Sztokholm, Zurych, Oslo, Kopenhaga, Monachium, Genewa, Amsterdam, Berlin, Bruksela, Wiedeń, Helsinki, Hamburg, Bazylea, Madryt, Berno i Göteborg.

Autorzy raportu zauważają pewne zmiany w kwestii rozwoju ekonomicznego poszczególnych miast, które ich zdaniem zmienią w przyszłości globalny układ sił. Przewidują, że w ciągu następnego ćwierćwiecza na znaczeniu zyskają przede wszystkim miasta w Indiach.

Ponadto, jedne z najdynamiczniej rozwijających się ośrodki znajdują się w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej. Obecnie ich udział w globalnym PKB jest niewielki, jednak zdaniem ekspertów w kolejnych dekadach ich rola będzie rosnąć.