Miasto w Polsce światową enklawą bogactwa. Nowy raport: wyprzedziliśmy Abu Zabi

Eksperci z cenionej firmy Henley & Partners opublikowali raport, ukazujący gdzie na świecie mieszka najwięcej milionerów i miliarderów. W rankingu miast, w których mieszkańców z co najmniej milionem dolarów na koncie przybywa w najszybszym tempie, znalazła się również Warszawa. Stolica Polski, którą autorzy raportu określili jako jedną ze „wschodzących gwiazd”, zbliża się do czołowej dziesiątki tego zestawienia.

Reklama

Raport Henley & Partners: Warszawa jednym z najszybciej rozwijających się centrów bogactwa

Z punktu widzenia najzamożniejszych mieszkańców na świecie wybór miejsca zamieszkania to strategiczna decyzja, która jest nie mniej istotna niż nowa inwestycja – zauważają eksperci z firmy Henley & Partners. W swoim najnowszym raporcie analitycy wskazują, w których miastach mieszka najwięcej milionerów i miliarderów, a także które z nich to wschodzące gwiazdy na mapie światowych enklaw bogactwa.

Z raportu wynika, że Warszawa stopniowo opuszcza peryferia tego krajobrazu. Stolicę Polski zamieszkuje obecnie 12,8 tysiąca osób z co najmniej milionem dolarów na koncie oraz 32 osoby z majątkiem o wartości co najmniej 100 milionów dolarów. Jeżeli chodzi o miliarderów, to w Warszawie mieszka ich czterech.

Na tle takich metropolii jak Nowy Jork, San Francisco czy Tokio, gdzie liczby te są kilkukrotnie większe, Warszawa wypada dość blado. Analitycy zauważają jednak, że na przestrzeni ostatniej dekady grono warszawskich milionerów powiększyło o 83 procent.