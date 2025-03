W gronie 82 krajów, z notą 42,1 punktu Polska zajęła wysokie, 27. miejsce. Nasz kraj wyprzedza w tym rankingu między innymi Portugalię, Włochy, Arabię Saudyjską czy Węgry. Na podium znalazły się Islandia, Szwajcaria i Luksemburg. Dalsze miejsca w pierwszej dziesiątce należą kolejno do Norwegii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Danii, Holandii i Australii. Łącznie kraje Europy zajmują 7 na 10 miejscw

Oprócz głównego rankingu powstały też zestawienia cząstkowe, dotyczące poszczególnych dziedzin, które składają się na ostateczną ocenę danego kraju. Okazuje się, że Polska jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie, której nie docenia wielu mieszkańców naszego kraju.

Polska znalazła się w gronie dziesięciu państw, których mieszkańcy, zdaniem autorów raportu Remitly, mają najlepszy i najtańszy dostęp do transportu publicznego. Pod uwagę brano procent populacji z łatwym dostępem do transportu zbiorowego, ceny biletów, a także ogólną ocenę transportu publicznego w danym kraju. Polska zajęła w tej kategorii ósme miejsce, wyprzedzając Litwę i Węgry. Wyżej od nas uplasowały się z kolei Rumunia, Bułgaria, Chile i Tunezja, zaś pierwsze trzy miejsca zajęły odpowiednio Luksemburg, Azerbejdżan i – co może dziwić – Kuba.

Najbezpieczniejsze kraje do życia

Innym ważnym aspektem z pewnością jest poziom bezpieczeństwa. W czołówce najbezpieczniejszych krajów znalazły się Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman i Armenia. W czołowej dziesiątce tego rankingu Europa ma bardzo słabą reprezentację – trafiły do niej tylko Słowenia i Estonia, odpowiednio na szóstej i siódmej pozycji. Pozostałe kraje z pierwszej dziesiątki to Japonia, Singapur, Arabia Saudyjska, Chiny i Korea Południowa.

W przypadku innego ciekawego rankingu, dotyczącego poziomu szczęścia, analitycy korzystali z najnowszej edycji popularnego raportu „World Happiness Report” Uniwersytetu Oksfordzkiego. Wzięto pod uwagę sześć czynników: PKB per capita, opiekę społeczną, wolność, hojność mieszkańców, przewidywaną długość życia w zdrowiu i poziom korupcji.

Podobnie jak w innych rankingach tego typu, liderem okazała się Finlandia. Na podium znalazły się też Dania i Islandia, a na kolejnych pozycjach czołowej dziesiątki: Szwecja, Holandia, Norwegia, Luksemburg, Australia, Szwajcaria, i Nowa Zelandia. Jak widać, najszczęśliwsze życie wiodą mieszkańcy Europy Północnej i Antypodów.