Nie ma wątpliwości – kariera zawodowa bez odpowiednich kompetencji jest rzadkością. W zdecydowanej większości branż wiedza i doświadczenie to niezbędne składniki potrzebne do tego, by móc w ogóle myśleć o awansie w firmie. Czy to wystarczy? Eksperci z amerykańskiej uczelni Carnegie Mellon University w Pittsburgu zbadali ten temat i twierdzą, że znaleźli odpowiedź.

Reklama

Atrakcyjność fizyczna pomaga w sukcesie zawodowym: nowe badanie

Talent i kompetencje to nie wszystko, co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego – przekonują naukowcy z Pittsburga. Udowadnia to najnowsze, szeroko zakrojone badanie. Wygląda więc na to, że utarte przez wiele lat stwierdzenie, iż ładni mają łatwiej w życiu, pozostaje aktualne.

Czytaj więcej Biznes Nowy startup twórcy Spotify hitem. 100 tysięcy osób na liście oczekujących Daniel Ek, twórca Spotify, od kilku lat rozwija nową firmę w branży zupełnie innej niż rozrywka. Jego startup pochwalił się właśnie imponującymi wynikami zainteresowania na całym świecie.

Z nowego badania amerykańskich naukowców wynika, że osoby, których wygląd spełnia powszechnie uznawane standardy dotyczące atrakcyjności fizycznej, łatwiej osiągają sukces zawodowy. Dotyczy to zwłaszcza osób na wysokich stanowiskach menedżerskich.

Raport z badania, który potwierdza istnienie dosyć brutalnych mechanizmów społecznych, jakie działają w świecie korporacji. Publikacja ukazała się w grudniu ubiegłego roku na łamach czasopisma „Information Systems Research”.