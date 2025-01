Pokolenie Z na celowniku hakerów

Autorzy raportu podkreślają, że przedstawiciele pokolenia Z oraz milenialsi to grupy wiekowe, które najczęściej korzystają z fizycznych kluczy zabezpieczających. W mniejszym stopniu niż pozostałe generacje polegają z kolei na tradycyjnych hasłach.

Okazuje się jednocześnie, że to właśnie przedstawiciele tych grup wiekowych w 2024 roku wyjątkowo często padali ofiarą hakerów. Raport dostarcza alarmujących danych. Prawie połowa Zetek i milenialsów (odpowiednio 47 i 46 procent) doświadczyła zhakowania konta na którejś z platform społecznościowych.

Nie oznacza to jednak że młode pokolenie nie zdaje sobie sprawy w zagrożeń. Badania pokazują, że to właśnie Zetki najczęściej doświadczają różnego rodzaju wyrafinowanych oszustw w internecie (dotyczy to prawie co czwartego badanego z tego pokolenia). Autorzy raportu podkreślają jednak, że przedstawiciele pokolenia Z są jednocześnie świadomi, że mają do czynienia z próbami oszustwa.

Eksperci zauważyli też, że pokolenie Z o 20 procent częściej niż „boomersi” (osoby w wieku 60-80 lat) i osoby z generacji X (40- i 50-latkowie) używa technologii uwierzytelniania wieloskładnikowego, które znacząco zwiększa bezpieczeństwo w internecie. Niestety, jednocześnie prawie połowa wszystkich respondentów (42 procent) wyraziła wątpliwość, że różnego rodzaju organizacje w należyty sposób chronią dane, którymi administrują.

Przedstawiciele generacji Z są też zaniepokojeni nadejściem ery sztucznej inteligencji: według badania Yubico, blisko 3/4 badanych z tego pokolenia obawia się zaawansowanych ataków hakerskich z wykorzystaniem AI, które w jeszcze większym stopniu będą testować czujność użytkowników i podważać ich zaufanie do treści. które dostępne są w internecie.

Autorzy raportu zawarli kilka wskazówek dla „szeregowych” użytkowników, które mogą pomóc w lepszej ochronie ich haseł i innych danych. Zachęcają między innymi do używania fizycznych kluczy zabezpieczających (warto zauważyć, że Yubico jest ich producentem), a także menedżerów haseł.