Co roku twórcy Tindera publikują raport „Year in Swipe” podsumowujący najważniejsze trendy, które zaobserwowali w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Eksperci prognozują także nowe trendy, które zdefiniują to, w jaki sposób będziemy nawiązywać nowe znajomości w nadchodzącym roku.

Raport Tindera: Year in Swipe. Koniec „situationships”?

Eksperci zauważają ciekawą zmianę w stylu randkowania przez internet. Użytkownicy odchodzą od poszukiwania krótkotrwałych, niezbyt angażujących znajomości na rzecz tych bardziej autentycznych i znaczących. To jeden z kilku wniosków, jakie płyną z raportu „Year in Swipe”.

Na potrzeby raportu w okresie od 25 września do 4 listopada 2024 roku przeprowadzono ankiety wśród aktywnych użytkowników Tindera. W badaniu wzięły udział cztery tysiące mieszkańców Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Wielkiej Brytanii w wieku od 18 do 30 lat.

Najważniejszym trendem, który wskazali autorzy raportu, jest „Loud Looking”, czyli „głośne poszukiwanie”. Zdaniem ekspertów „Loud Looking” oznacza, że single coraz częściej przestają kryć się ze swoimi oczekiwaniami wobec potencjalnych partnerów i partnerek. Wiedzą dokładnie, czego chcą – i formułują swoje potrzeby z większą śmiałością, jasno i wyraźnie.