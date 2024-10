Ideały piękna w czasach sztucznej inteligencji. Nowa kampania marki Dove

Rozwój sztucznej inteligencji stwarza nowe zagrożenia, pogłębiając presję dotyczącą nierealistycznych standardów piękna. W generowanych przez AI obrazach brak jest miejsca na rzeczywiste wizerunki kobiet i prawdziwe piękno oparte na różnorodności. To, co proponuje sztuczna inteligencja, odwołuje się do jego stereotypowych wyobrażeń bazujących np. na idealnych proporcjach ciała i innych rzekomo pożądanych cechach wyglądu. Wyniki badań przeprowadzonych przez Dove wskazują, jak negatywnie wpływa to na współczesne kobiety i dziewczynki: co czwarta z ankietowanych rozważała możliwość poddania się operacji plastycznej. Co trzecia czuje presję zmiany wyglądu z powodu tego, co widzi w sieci, nawet jeśli zdaje sobie sprawę, że to fałszywe obrazy lub że są generowane przez AI.



Obawy o to, że wzrost popularności AI stanowi zagrożenie dla dobrostanu i kondycji psychofizycznej kobiet, są uzasadnione, szczególnie że wraz z rozwojem technologii odróżnianie prawdziwego piękna od obrazów czy filmów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję będzie coraz trudniejsze.

Piękno w erze sztucznej inteligencji

W kampanii #PrawdziwePiekno Dove zachęca do refleksji nad wpływem rozwoju sztucznej inteligencji na standardy piękna. AI może stać się tym, czego oczekują od niej ludzie. Sztuczna inteligencja może odzwierciedlać społeczne uprzedzenia dotyczące wizerunku kobiet, ale może również działać na rzecz różnorodności i inkluzywności. Dove zaprasza, by wspólnie dokonać rewolucji w postrzeganiu piękna.

Aby pomóc w ustanowieniu nowych standardów dotyczących prezentowania wizerunków kobiet, marka Dove stworzyła The Real Beauty Prompt Guidelines, łatwy w użyciu bezpłatny przewodnik pomagający w tworzeniu grafik reprezentujących prawdziwe piękno w najbardziej popularnych narzędziach generujących obrazy za pomocą sztucznej inteligencji.

„W Dove dążymy do takiej przyszłości, w której to kobiety, a nie algorytmy, będą decydować i określać co oznacza prawdziwe piękno. Mierząc się z szansami i zagrożeniami, które pojawiają się w wyniku rozwoju nowych technologii, pozostajemy zaangażowani w ochronę, celebrację i promowanie autentycznego wizerunku kobiet” mówi Joanna Orzechowska, East Europe Marketing Manager & Category Lead w Unilever.