Nadchodzi epidemia samotności wśród pracowników. Eksperci biją na alarm

Można już mówić o epidemii samotności wśród pracowników, zwłaszcza młodych i pracujących zdalnie. Alarmujących danych na ten temat dostarcza najnowszy raport Instytutu Gallupa.

Raport: jeden na pięciu pracowników cierpi na samotność

Wielu ekspertów jest zgodnych co do tego, że chroniczna, czyli stale odczuwana samotność ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. W skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do śmierci — niezależnie od statusu majątkowego czy stanu zdrowia fizycznego.

Prawidłowość tę potwierdził między innymi raport z trwającego dziewięć lat badania, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Harvarda (raport pojawił się na łamach naukowego portalu eClinicalMedicine). Problem samotności dotyczy zarówno osób aktywnych zawodowo, jak i bezrobotnych.

Aby dokładniej zbadać problem samotności, eksperci z Instytutu Gallupa przeprowadzili ankiety na reprezentatywnych grupach mieszkańców ze 160 krajów. Swoje spostrzeżenia zawarli w opublikowanym niedawno obszernym raporcie pod tytułem „State of the Global Workplace: 2024 Report”.