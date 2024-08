Analitycy przewidują, że na przestrzeni najbliższych 20-25 lat wewnątrz pokolenia dzisiejszych najbogatszych ludzi świata, dojdzie do transferu zawrotnej kwoty 83,5 biliona dolarów. Ponad dziesięć procent tej puli trafi w ręce kobiet — wdów po ich zmarłych mężach. Eksperci dodają, że największą skalę zjawisko to będzie miało na kontynencie amerykańskim.

Kobiety przejmą biliony dolarów: raport UBS

Dlaczego fortuny po swoich zamożnych mężach odziedziczą właśnie kobiety, a nie odwrotnie? Nietrudno się domyślić, że wynika to z tego, iż, poza nielicznymi wyjątkami, to właśnie kobiety są młodsze od swoich małżonków, czasem o wiele lat. Co więcej, kobiety żyją średnio dłużej od mężczyzn.

Około 20 procent światowego bogactwa znajduje się w rękach osób w wieku powyżej 75. roku życia. Biorąc pod uwagę fakt, że seniorzy ci będą żyli średnio od 82 do 86 lat, to autorzy raportu spodziewają się, że do dziedziczenia ich majątków przez małżonków (a przede wszystkim małżonki) będzie dochodziło już w ciągu najbliższej dekady.

Zdaniem autorów raportu UBS, nim wdowy i wdowcy przekażą odziedziczone majątki następnemu pokoleniu, minie średnio około czterech lat. Oznacza to, że przez szereg lat znaczna część światowego bogactwa będzie znajdować się w rękach kobiet.

Autorzy raportu policzyli, że najwięcej milionerów mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych. Mowa o 22 milionach osób, stanowiących 38 procent globalnego grona osób z co najmniej milionem na koncie.

Tuż za USA plasują się Chiny z nieco ponad sześcioma milionami osób posiadających majątki o wartości co najmniej miliona dolarów. O połowę mniej mieszka w Wielkiej Brytanii, która zajęła trzecie miejsce w tym rankingu. Dalsze pozycje zajęły Japonia, Niemcy i Francja, Kanada i Australia.