Okazuje się, że ludzie wyznają konkretne wartości w zależności od panującej aktualnie pory roku. Udowadnia to badanie kanadyjskich naukowców, które na przestrzeni dziesięciu lat przeprowadzili wśród setek tysięcy mieszkańców różnych części świata. Zdaniem badaczy zjawisko to ma wpływ na to, jak postrzegamy innych ludzi, a także na nasze poglądy i wybory polityczne.

Reklama

Nasze poglądy zmieniają się wraz z porami roku

Ludzie zmieniają swoje poglądy dwa razy w roku – do takiego wniosku doszli naukowcy z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver. Wyniki trwającego aż dekadę badania opublikowano na łamach czasopisma naukowego „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

W badaniu, które potwierdziło tę ciekawą tezę, wzięła udział reprezentatywna grupa prawie 233 tysięcy mieszkańców Stanów Zjednoczonych, a także dwie nieco mniejsze grupy respondentów z Australii i Kanady. Badania pochodzą więc z regionów, w których da się wyodrębnić cztery pory roku.

Jak zauważyli autorzy badania, to właśnie ze zmiennością pór roku wiążą się pewne fluktuacje w systemach wartości badanych. Ze względu na liczną próbę badawczą i zamieszkiwanie przez respondentów tych samych lub podobnych stref klimatycznych do tej, w której znajduje się Europa, można wysnuć ostrożną tezę, że również nasze systemy wartości nieco się zmieniają wraz z porami roku.