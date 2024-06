Na rynku pojawiło się już co najmniej kilka marek specjalnych gum do żucia, które są przeznaczone stricte do uprawiania gimnastyki mięśni twarzy. Tego rodzaju produktów nie brakuje również w Polsce.

Ich producenci obiecują łatwe osiągnięcie męskiej, wyraźnie zarysowanej linii szczęki. Wystarczy jedynie regularne żucie gumy, której cena jest kilkukrotnie wyższa od „zwykłych” produktów do żucia.

Te „specjalistyczne” gumy są mniej elastyczne, dzięki czemu „trening” przy ich użyciu ma być znacznie bardziej skuteczny. Producenci tych gum zachwalają je też jako nieinwazyjną alternatywę dla zabiegów chirurgii plastycznej, które zyskują wśród mężczyzn coraz większą popularność.

Moda na „męską” szczękę wśród nastolatków. Co na to lekarze?

Żucie specjalnych gum w celu uzyskania bardziej męskiej linii szczęki to kolejny trend wśród młodych chłopców i mężczyzn. Wpisuje się on w szersze zjawisko „looksmaxxingu”, czyli dążenia do osiągnięcia maksymalnie męskiego wyglądu.

„Looksmaxxing” ma swoje źródła w środowisku inceli, jednak dzięki mediom społecznościowym szybko zyskał popularność w gronie nastolatków i młodych mężczyzn. Pod hasztagiem #looksmaxxing można znaleźć wiele poradników na temat sposobów na to, jak osiągnąć bardziej męski wygląd.

Żucie gumy to już kolejny trend polegający na dążeniu do osiągnięcia wyraźnej linii szczęki. Jakiś czas temu wśród nastolatków (a także nastolatek) furorę zrobił „mewing”, czyli ćwiczenie polegające na przyciskaniu języka do podniebienia.