Eksperci podkreślają, że problemem jest także to, że obowiązki domowe wciąż nierzadko postrzegane są jako mniej ważne w porównaniu do pracy płatnej. „A to może wpływać na jakość relacji” – czytamy. Pary jednopłciowe, które były przedmiotem badań naukowców, częściej niż osoby będące w związkach heteroseksualnych rozumiały, że codzienne zadania domowe także są czasochłonne – i wartościowe na równi z tymi, za które otrzymuje się pieniądze. Osoby biorące udział w badaniu postrzegały także wykonywanie obowiązków domowych przez siebie i swojego partnera jako akty miłości. Jak zaznaczają w raporcie z badania naukowcy, osoby będące w związkach jednopłciowych są też bardziej skłonne do pracy w niepełnym wymiarze godzin, by mieć czas na zajęcie się codziennymi obowiązkami domowymi.

„To wyzwanie – zdefiniować i rozmawiać o pracach domowych w taki sposób, który pozytywnie wpływa na związek. Warto zacząć od odrzucenia schematów dotyczących tego, czym w domu powinien zajmować się mężczyzna, a czym kobieta” – zauważają eksperci. „Wdrażanie nowych strategii w związkach heteroseksualnych nie jest jednak łatwe” – dodają badacze i zauważają, że wciąż głęboko zakorzenione są normy płciowe i oczekiwania społeczne dotyczące tego, że kobieta nierzadko postrzegana jest jako „gospodyni domowa”, a mężczyzna jako „żywiciel rodziny”. „To może być trudne do obalenia” – podkreślają naukowcy.